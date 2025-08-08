DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

Toujours pas d'accord entre DAZN et les opérateurs télécoms pour les droits TV du football belge. DAZN a payé moins cher pour la période 2025-2030, mais le tarif reste trop élevé.

DAZN et les opérateurs télécoms ne s’entendent toujours pas sur les droits TV du football belge. Le résultat ? La Jupiler Pro League n'est disponible que sur l'application pour le moment.

L’entreprise détient les droits pour la période 2025-2030, acquis 8% moins cher que lors du cycle précédent, rapporte Het Laatste Nieuws. Les opérateurs télécoms s’attendaient à une baisse du tarif.

Mais pour eux, le montant restait trop élevé. Selon HLN, DAZN a présenté la semaine dernière une nouvelle offre, à un prix nettement inférieur.

Les opérateurs doivent maintenant décider, après en avoir discuté en interne, mais ils préfèrent pour l’instant ne rien dire.

Comme la réponse des opérateurs se fait attendre, DAZN commencerait à douter. Chaque journée de championnat qui passe rend l’accord moins attractif pour les télécoms. DAZN dépend de ces revenus pour amortir le coût des droits TV.