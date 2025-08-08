L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

Connu dans le milieu du football pour avoir été l'avocat de l'arrêt Bosman, Luc Misson est décédé ce jeudi 7 août 2025 à l'âge de 72 ans.

Luc Misson était un spécialiste en droit du sport, droit de la jeunesse, droit européen et international, droit des affaires et droits de l’homme. C'est via une affaire qui a changé à tout jamais le monde du football que l'homme originaire de Vielsalm s'est fait connaître.

C'est une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) lors de l'arrêt Bosman, le 15 décembre 1995, qui a révolutionné le football à tout jamais. Celle-ci a permis la libre circulation des footballeurs au sein de l'Union européenne et a mis un terme aux quotas de joueurs étrangers dans les clubs.

Cela a également mis fin aux indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat, chose dont se plaignait le principal intéressé, opposé à son ancien club, le RFC Liège, et à l'UEFA.

Luc Misson luttait contre la maladie. Il s'est éteint ce jeudi. En 2019, il avait mis un terme à sa carrière d'avocat après 44 années de bons et loyaux services.

Les funérailles de l'ancien avocat auront lieu à Vielsalm. Elles se dérouleront mardi 12 août à 10h30.