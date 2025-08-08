Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante
Photo: © photonews
Michel Vlap ne prendra finalement pas la direction de la Russie, mais celle du Qatar. Le milieu de terrain du FC Twente est sur le point de s'engager avec Al-Ahli SC, où un contrat de trois ans l'attend.

Michel Vlap va bel et bien effectuer un transfert cet été. Le milieu offensif avait été fortement lié à un départ vers le Spartak Moscou, en Russie, une rumeur qui lui a toutefois valu de vives critiques.

Cela en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Financièrement, ce transfert aurait été une très bonne affaire pour Vlap. Et c’est manifestement ce qu’il recherchait.

Mais selon De Telegraaf, ce ne sera finalement pas le Spartak Moscou, mais Al-Ahli SC, au Qatar. Le média néerlandais indique qu’il devrait y signer un contrat de trois ans.

Le FC Twente devrait toucher environ 2 millions d’euros pour ce transfert, alors que la valeur marchande de Vlap est estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt. En 2022, le club néerlandais l’avait recruté en provenance d’Anderlecht.

Arrivé à Bruxelles à l’été 2019, Michel Vlap a disputé un total de 36 matches sous le maillot d’Anderlecht, inscrivant 11 buts et délivrant 3 passes décisives.

