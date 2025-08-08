"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

Anthony Moris s'est exprimé au micro de DAZN sur la façon dont l'Union a réussi à aller chercher de bons résultats face à ses adversaires en fin de saison. L'Union est "rentrée dans la tête" des adversaires, selon lui.

L'Union a semé les doutes : "Je crois qu'on est entré dans les têtes des gens dans le sens où on a installé le doute. L'année passée, on parlait du 'Bruges Ligue des Champions' comme du meilleur Bruges des dix ou vingt dernières saisons. On a joué cinq fois contre eux : on a fait trois matchs nuls et on a gagné deux fois. Les deux fois, c'était à Bruges, en Supercoupe et en play-offs, alors qu'ils n'avaient pas perdu depuis trois ans. Ce n'est pas anodin. Ils ont eu cinq fois l'opportunité de nous battre, ils n'ont pas réussi. On est rentré dans leur tête."

"Genk, ça a été la même chose. On peut refaire l'histoire du ballon, que je ne cautionne pas sur le fait, mais tu es rentré dans leur tête à ce moment-là", poursuit-il.

☝️ | De ce que l'on sait, le football se joue toujours avec un seul ballon. 🫣🤦‍♂️ #GNKUSG pic.twitter.com/u9aAss95zc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 20, 2025

Le gardien ne ménage pas les Mauves non plus : "Anderlecht, même chose avec tous les derbies qu'on a gagnés. À un moment donné, tu peux faire ce que tu veux. Il y a un ascendant psychologique qui est pris. Au final, on ne se demande pas si on va gagner. On se demande juste quel score ça va être."

"C'est fou de dire ça, mais c'est comme ça qu'on est rentrés dans la tête des gens, et que nous, on en a profité. On s'est dit : tant qu'il y a le doute, autant continuer à le semer."

"Ça a grandi au fur et à mesure. Plus le doute grandissait dans la tête des autres, plus la voie était ouverte pour aller vers le titre", conclut le gardien qui évolue désormais en Arabie saoudite.