"C'est vraiment dommage, car c'était un excellent défenseur" : la nouvelle destination de Zinho Vanheusden intrigue

Photo: © photonews
Zinho Vanheusden, longtemps freiné par les blessures, quitte l'Inter Milan pour rejoindre Marbella, en troisième division espagnole.

Zinho Vanheusden n’a pas été épargné par la malchance durant sa carrière. Le défenseur, promis à un bel avenir, a vu sa carrière freinée par de nombreuses blessures. Cet été, il a mis un terme à son aventure avec l’Inter Milan.

Il s’apprête à vivre une expérience surprenante en Espagne : après son prêt à Malines, il rejoint définitivement Marbella, un club de troisième division espagnole.

"Je comprends tout à fait", explique Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. "Le rythme et l’intensité sont beaucoup plus bas à ce niveau, ce qui lui donnera la chance de se reconstruire tranquillement."

"J’espère de tout cœur qu’il sera épargné par toutes ces fichues blessures", poursuit Boskamp. "Ce qu’il a vécu ces cinq dernières années, on ne le souhaite à aucun joueur."

"C’est vraiment dommage, car c’était un excellent défenseur. Qu’il commence par retrouver le plaisir de jouer. Et il y a pire endroit pour ça que Marbella. Mais espérons surtout que son corps ne le lâchera plus", conclut le Néerlandais.

Marbella
Zinho Vanheusden

