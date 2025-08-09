Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

Dante Vanzeir (27 ans) entame un nouveau départ à La Gantoise. L'attaquant veut assumer un rôle de leader cette saison et sait que sa carrière approche doucement de sa fin.

Vanzeir ressent au sein du groupe une forte volonté de progresser : "À 100 %. À la fin de la saison dernière, tout le monde savait qu’il fallait des améliorations et des changements, sur le terrain comme en dehors. Tout le monde est beaucoup plus affûté. Vouloir gagner chaque match, ça doit être la base. C’est ce que le nouvel entraîneur (Ivan Leko, ndlr) martèle", confie-t-il dans HLN.

Le changement d’entraîneur pour Ivan Leko a, selon Vanzeir, été une étape importante : "Mili avait ses qualités, mais il n’était peut-être pas le bon coach pour notre équipe à ce moment-là. Avec Ivan, une autre atmosphère s’est installée. Il insiste sur la mentalité et le respect, des points sur lesquels nous avions un peu relâché la saison dernière."

Problème de mentalité

Vanzeir reconnaît qu’il y avait un problème de mentalité dans l’équipe la saison passée : "Il y avait des points sensibles. Pendant les play-offs, nous avons aussi beaucoup encaissé. Nous étions sûrement une équipe un peu trop inexpérimentée. Il y avait trop peu de joueurs pour taper du poing sur la table. Il faut tout donner à chaque match pour gagner. Et je n’ai pas senti que tout le monde avait cette envie pendant les play-offs."

Lui-même admet ne pas avoir toujours été au top : "Non. Je n’ai pas atteint mon meilleur niveau. Et parfois, j’ai aussi baissé les bras, je l’avoue. Ce n’est normalement pas dans mon caractère."

Concernant l’incident à Anderlecht, où il aurait refusé de s’échauffer, Vanzeir tient à clarifier les choses : "Je me suis bel et bien échauffé en seconde période. Nous étions menés 3-0 à la mi-temps. À la 75e minute, nous nous sommes assis avec quelques joueurs car le match était plié et parce que nous avions reçu, avant le match, la consigne que nous aurions du repos. Était-ce totalement correct ? Non. Mais j’ai pris mes responsabilités et je me suis excusé. Ce n’était certainement pas un manque de respect envers les joueurs, le staff ou le club."