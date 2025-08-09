Mauvaise nouvelle pour Senne Lammens ? Un gardien de renom veut filer à Manchester United

Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG pour Manchester United. Un choix qui pourrait compromettre le transfert espéré de Senne Lammens.

Après avoir tout remporté avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait tourner la page. Selon Mirror Football, le gardien italien envisagerait un départ vers Manchester United, en quête d’un portier depuis la blessure d’André Onana.

Le problème pour Paris, c’est que son contrat expire dans un an et que le joueur refuse de prolonger, en raison de la nouvelle politique salariale du club. Les dirigeants ne veulent pas le voir partir gratuitement, ce qui pourrait accélérer les discussions.

Cette situation n’est pas sans conséquence pour Senne Lammens. L’Antwerp pousse pour transférer son gardien belge, et le joueur verrait d’un bon œil un départ à Old Trafford. Il souhaite franchir un cap et acquérir de l’expérience au plus haut niveau.

Mais si Manchester United se concentre sur Donnarumma, tous les plans de Lammens risquent de s’effondrer. Il devrait se tourner vers d’autres pistes ou rester à l’Antwerp une saison de plus.

L’Antwerp évalue son gardien à 20 millions d’euros et a besoin de vendre pour renflouer ses caisses.