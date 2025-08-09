Réaction Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

L'Union a montré du bon et du moins bon à l'occasion de sa victoire 2-3 à La Gantoise. Sébastien Pocognoli regrette ainsi la fin de match des siens.

Du côté de la Planet Group Arena, l'Union Saint-Gilloise avait tout pour vivre une fin de match tranquille. Les Bruxellois menaient 0-3 grâce à trois phases arrêtées. Mais les visiteurs ont laissé les Buffalos relancer le suspense avec deux buts dans les dix dernières minutes.

Sébastien Pocognoli est apparu mitigé au micro de DAZN : "Je suis satisfait de la victoire, de certains aspects du jeu. Mener 0-3 à La Gantoise qui est une habituée du top 6, c'est une bonne performance. Mais dans les dix dernières minutes, on passe de la cleansheet à deux buts encaissés sur une mauvaise gestion de match. C'est décevant, mais il y a beaucoup de choses positives, comme nos buts sur phases arrêtées, celui de Rodriguez et la consistance du milieu de terrain".

7 sur 9, et pourtant l'Union a encore une belle marge de progression

"Gand est une équipe de qualité, il y a énormément de potentiel dans ce noyau. Il faut accepter la domination technique de l'adversaire dans certains moments forts. Après, c'est aussi à nous de bien gérer ça. Je trouve que notre pressing était bon en première mi-temps. Mais on n'a pas assez profité du fait qu'ils ont joué avec deux numéros dix pour repartir en transition", poursuit-il.

Pocognoli ne se privera pas pour élever le niveau d'exigence à l'entraînement cette semaine : "Cela peut sembler bon mais je sais ce que mon équipe est capable de faire et ça n'a pas été assez par moment. C'est mon point de vue, les joueurs le savent : on ne peut pas juste se satisfaire de la victoire. Il y a eu trop de lacunes par moment".

L'entraîneur de l'Union est enfin revenu sur la gestion de ses gardiens. Malgré l'arrivée de Kjell Scherpen, Vic Chambaere continue à être titulaire : "Il faudra voir où Kjell en est d'un point de vue physique, c'est surtout la question en ce qui le concerne. On a la chance d'avoir Vic, qui progresse de match en match. Ça fait qu'on est dans une situation où il n'y a pas de rush. Quand Kjell sera de retour en forme, on prendra la meilleure décision pour défendre nos buts".

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
