Thorsten Fink confirme un retour qui va ravir les fans de Genk

Le KRC Genk s'apprête à accueillir de nouveau Junya Ito dans le Limbourg. Thorsten Fink, coach de Genk, confirme son arrivée.

Le KRC Genk connaît un mercato estival plutôt calme. Quelques mouvements ont eu lieu, mais l’effectif est resté presque au complet, ce qui représente une bonne nouvelle pour le club limbourgeois.

Un visage familier est sur le point de faire son retour. Junya Ito serait en Belgique pour passer sa visite médicale. L’ailier s’apprête à retrouver le Racing Genk après son passage au Stade de Reims.

La rumeur a beaucoup circulé dans les médias, mais cette fois, l’entraîneur Thorsten Fink a confirmé la nouvelle. "Bien sûr, j'espère que l'accord sera bientôt officiel", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

"Ça nous offrira plus d’options en attaque. Nous pourrons profiter de sa créativité, de son expérience et de ses statistiques. Nos supporters accueillent son retour avec enthousiasme", a-t-il ajouté.

Le Japonais de 32 ans a porté les couleurs du Racing Genk entre 2019 et 2022. Durant cette période, il a disputé 144 matchs, inscrit 29 buts et délivré 49 passes décisives.