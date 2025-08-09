Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

Le Stade Rennais s'intéresse à Kasper Dolberg. Il serait vu comme une piste potentielle pour un transfert cet été.

Kasper Dolberg restera-t-il à Anderlecht cet été ? C'est la grande question à laquelle il est difficile de répondre. Récemment, il semblait en tout cas en bonne voie pour rester. Olivier Renard a même révélé qu'il ne devrait certainement pas partir.

L'expert mercato Mohamed Toubache-Ter révèle cependant que le buteur jouit de l'intérêt d'un club français. Le Stade Rennais verrait l’attaquant comme une piste sérieuse.

Sa situation avec les Mauves est suivie de près. Reste à savoir si un retour en France, après son passage de quatre années à l'OGC Nice, intéresserait le Danois.

Son contrat avec les Anderlechtois court actuellement jusqu'au 30 juin 2027. En cas de transfert, il pourrait apporter une belle somme d'argent au club de la capitale belge. Selon Transfermarkt, il est estimé à 13 millions d'euros. À savoir qu'il était arrivé en 2023 à Anderlecht pour 5 millions, une belle plus-value pourrait donc être réalisée.

Le joueur ne serait pas fermé à un départ, mais il veut que des conditions bien précises soient remplies. S'il part, il souhaiterait que ce soit dans un grand championnat européen et dans une ville qui conviendrait à sa famille. L'option qu'il reste en Belgique semble malgré tout la plus probable.