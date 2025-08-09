Un retour à Anderlecht ? Nicolas Frutos laisse la porte ouverte, mais...

Avant le derby face à Charleroi, Nicolas Frutos s'est exprimé sur la RTBF. Le directeur technique de La Louvière a évoqué plusieurs sujets.

Ancien attaquant d’Anderlecht et directeur technique de La Louvière depuis deux ans, Nicolas Frutos s’est confié à la RTBF avant le derby face à Charleroi. Il est revenu sur son rôle aux côtés de l’entraîneur Fredéric Taquin.

"Je ne lui donne aucun conseil : Fred Taquin et moi, nous sommes dans l’échange. J’ai connu le haut niveau et je suis là pour l’aider sur certains détails qu’il n’a pas connus. Il est entouré par un staff très compétent et je ne m’en mêle pas. Je n’interviens pas dans ses décisions. Jesper Fredberg qui communiquait avec Brian Riemer par oreillette ? Moi, je ne le ferais pas… mais chacun sa méthode de travail." a t-il expliqué.

Pour lui, c'est 'un match comme un autre'. "Le match de l’année pour les Loups ? Pas du tout ! Chaque match, chaque semaine, sera notre match de l’année. Pour les supporters, un derby est toujours un match spécial et pour les joueurs, ce sont des duels passionnants à jouer."

Impossible d’échapper au sujet de son attachement à Anderlecht. "Tout le monde le sait : Anderlecht est mon club de cœur… et le restera toujours ! Les Argentins sont très fidèles. En Argentine, on dit qu’il n’y a que deux choses qu’on a pour la vie : sa mère et son club ! Toute ma famille supporte Anderlecht, y compris mes enfants."

Et un retour chez les Mauves ? Il ne ferme pas la porte, mais sans se précipiter. "Retourner à Anderlecht ? Peut-être un jour… mais pas tout de suite : je ne pourrais être mieux que là où je suis aujourd’hui."