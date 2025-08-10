🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

L'Olympique de Marseille recevait Aston Villa, hier après-midi. Les Phocéens l'ont emporté 3-1 au prix d'un match très nerveux.

Après avoir surclassé la Roma (victoire 4-0), Aston Villa était hier au Velodrome pour y défier l'Olympique de Marseille. Pour cette rencontre, Unai Emery a fait commencer Amadou Onana mais a gardé Youri Tielemans à ses côtés sur le banc.

L'OM a rapidement pris les commandes grâce à Mason Greenwood, buteur après cinq minutes. Mais Villa a répondu de manière tout aussi immédiate par l'entremise de John McGinn. C'est finalement un doublé du revenant Pierre-Emerick Aubameyang qui a décidé de la rencontre dans le dernier quart d'heure (3-1).

Ça chauffe entre Onana et Greenwood

Mais plus que le score, la rencontre a été marquée par une tension très rapidement palpable entre les deux équipes. La situation s'est encore un peu envenimée lorsqu'Onana a été fauché par Mason Greenwood, provocateur en diable.

Tyron Mings n'a pas apprécié le comportement de Greenwood et est venu le lui dire de plein fouet. L'ancien attaquant de Manchester United a alors mal réagi en crachant sur Onana avant d'être éloigné manu militari, au point de se faire déchirer son maillot.

Mason Greenwood here, working hard to prove he’s a reformed character, by spitting on Amadou Onana… 🙄pic.twitter.com/ELUTe8wWZr — Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) August 9, 2025

Le mal était fait pour Greenwood, dont la réputation n'est plus à faire et qui peut se targuer d'avoir pourri l'ambiance d'un match amical, même s'il n'est évidemment pas le seul responsable.