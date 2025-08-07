Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Il ne manquait plus que l'officialisation, et la voici : le Standard a annoncé l'arrivée de Timothé Nkada en bord de Meuse. C'est le 11e transfert de Marc Wilmots cet été.

Le Standard vient d'officialiser l'arrivée de Timothé Nkada (26 ans), qui signe jusqu'en 2028 à Sclessin en provenance du Rodez Aveyron Football Club. Un renfort un peu "surprise" et pour lequel Marc Wilmots a mis la main à la poche, puisque l'attaquant français débarque contre 1,8 millions d'euros.

Nkada était le troisième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, avec 17 buts (et 5 assists) en 31 rencontres dans l'antichambre de l'élite française. Il est donc un nouveau renfort offensif pour Mircea Rednic, qui avait réclamé un joueur capable à la fois d'occuper l'aile et le front de l'attaque pour soulager Thomas Henry.

Formé à Rennes, Nkada est passé par le Stade de Reims et l'US Orléans, ainsi qu'en D1 danoise et slovène. Il est également international français U20.

Marc Wilmots s'est exprimé sur ce transfert sur le site officiel du Standard : "Timothé est un attaquant rapide, mobile et doté d’un vrai sens du but. Il a terminé 3ème meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée et va maintenant mettre ses qualités au service de notre collectif".

Le joueur lui-même s'est également dit ravi de ce transfert : "Après une très belle saison avec Rodez, le projet du Standard de Liège était la meilleure option pour moi. Je suis impatient de relever ce nouveau challenge et d’aider le club à atteindre ses objectifs", déclare Nkada.