C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

Ousmane Fofana, le petit cousin du Diable Rouge Malick Fofana rejoint lui aussi l'Olympique Lyonnais.

Ousmane Fofana a signé un contrat avec l’Olympique Lyonnais. Le jeune joueur l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, en partageant un message sur Instagram.

Le footballeur de 16 ans rejoint son cousin Malick Fofana. Ce dernier, âgé de 20 ans, est bien installé à Lyon mais pourrait envisager un départ cet été.

"Merci Genk pour ces deux années fantastiques. Je remercie tout le monde, les entraîneurs et le staff. Je suis fier et heureux d’annoncer la signature de mon premier contrat."

Fofana quitte Genk pour Lyon

"Je veux remercier le club pour la confiance qu’il m’a accordée, ainsi que ma famille pour son soutien. Le plus difficile reste à venir", a écrit Fofana.

Tout comme son cousin Malick Fofana, Ousmane est passé par La Gantoise. Repéré à l’été 2023 alors qu’il n’avait que 14 ans, il avait ensuite rejoint le KRC Genk.