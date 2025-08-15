C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français
Photo: © photonews

Ousmane Fofana, le petit cousin du Diable Rouge Malick Fofana rejoint lui aussi l'Olympique Lyonnais.

Ousmane Fofana a signé un contrat avec l’Olympique Lyonnais. Le jeune joueur l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, en partageant un message sur Instagram.

Le footballeur de 16 ans rejoint son cousin Malick Fofana. Ce dernier, âgé de 20 ans, est bien installé à Lyon mais pourrait envisager un départ cet été.

"Merci Genk pour ces deux années fantastiques. Je remercie tout le monde, les entraîneurs et le staff. Je suis fier et heureux d’annoncer la signature de mon premier contrat."

Fofana quitte Genk pour Lyon

"Je veux remercier le club pour la confiance qu’il m’a accordée, ainsi que ma famille pour son soutien. Le plus difficile reste à venir", a écrit Fofana.

Tout comme son cousin Malick Fofana, Ousmane est passé par La Gantoise. Repéré à l’été 2023 alors qu’il n’avait que 14 ans, il avait ensuite rejoint le KRC Genk.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

13:00
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

22:30
Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

22:00
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

21:40
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

19:30
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

20:20
2
"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

20:00
Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

18:40
Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

19:00
L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

18:00
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20
Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

17:30
Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30

