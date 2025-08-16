Analyse Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Parc Duden
| 0 réaction
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard a été défait à l'Union dans le cadre de la quatrième journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Plusieurs interventions à 0-0 pour maintenir le Standard dans le match, puis à 1-0 pour l'empêcher de couler. Ne pouvait rien de mieux sur les buts de Kevin Rodriguez.

Alexandro Calut (4)

Pour lui comme pour Fossey, arpenter les côtés a été compliqué, puisqu'il s'agissait surtout de courses vers l'arrière. Du déchet dans la construction, aussi. Une Union championne en titre est trop forte pour cet Alexandro Calut, malgré sa bonne volonté. Remplacé logiquement par Bolingoli à la pause.

Daan Dierckx (6)

Encore des interventions de vaillant soldat et des dégagements salvateurs devant Rodriguez ou Florucz. Prend de plus en plus de responsabilités dans la défense, élève la voix et n'est plus seulement celui qui est guidé par les autres.

Josué Homawoo (6)

Pas évident de suivre la vitesse des attaquants de l'Union, mais Homawoo a été fidèle à lui-même. Costaud, solide. Pas grand chose à lui reprocher.

Ibe Hautekiet (5,5)

Première titularisation logiquement difficile pour un retour de blessure. A eu beaucoup de travail pour reprendre du rythme et travailler les automatismes avant les prochains matchs. Gênant, tout de même, pour Kevin Rodriguez et Raul Florucz. Surveille son opposant et ne voit pas Zorgane passer entre lui et Fossey sur le 2-0.

Marlon Fossey (4)

Suivre Niang, rattraper Niang, surveiller Ait El-Hadj, les infiltrations de Zorgane,... Match difficile pour le capitaine des Rouches, qui n'a pas su s'exprimer offensivement et qui a souvent été dépassé, à l'image du déplacement de Zorgane qu'il ne suit pas sur le 2-0. Malgré la défaite, l'Américain risque de bien dormir ce soir. 

Marco Ilaimaharitra (5,5)

Si le Standard a rarement pu conserver le ballon, c'est grâce à lui. Le Malgache a joué le tampon, a récupéré des ballons, a orienté le jeu. Mais face à la force offensive de l'entrejeu de l'Union, et en infériorité numérique, difficile de couvrir assez de distance pour ratisser tous les ballons.

Casper Nielsen (5)

Aurait pu égaliser sans le retour salvateur de Leysen à la 32e minute. Match timide du Danois, qui reste meilleur balle aux pieds que lorsqu'il doit courir après. En infériorité numérique au milieu de terrain, difficile de s'en sortir.

Tobias Mohr (5)

Positionnement très central en perte de balle pour resserrer l'axe. Manque de percussion pour jouer la contre-attaque et n'est pas utilisé dans son rôle préférentiel lorsque le Standard joue bas. Beaucoup d'efforts pour défendre, mais manque de poids en reconversion.

Rafiki Saïd (3)

Perd la balle puis s'arrête complètement de jouer sur le 1-0 de l'Union. Aucune course à haute intensité ou presque pour aider le Standard à presser. Un centre dangereux pour Nielsen, puis une reprise totalement loupée dans la surface. Remplacé logiquement par Nkada à la pause.

Thomas Henry (2,5)

Reçoit une première carte jaune sévère après 18 minutes, puis arrive en retard sur Charles Vanhoutte pour une expulsion en moins d'une demi-heure. Un manque de réflexion de faire cette intervention huit minutes après son premier avertissement. Match cauchemardesque pour l'attaquant français, qui n'aura touché que quelques ballons dos au but.

Timothé Nkada (5,5)

Récupération dans les pieds de Mac Allister, course de 40 mètres et frappe : le français a déposé sa carte de visite après deux minutes, et s'est procuré quelques dangers en contre-attaque. Une menace constante, mais pas encore de premier but avec les Rouches.

Boli Bolingoli (5)

Comme pour Hautekiet, un retour de blessure difficile pour Bolingoli, qui n'a pas su faire beaucoup mieux que Calut. Moins de déchet, mais difficile pour lui aussi de suivre les assauts unionistes.

Non-notés : Nayel Mehssatou, Hakim Sahabo

Et c'est bien payé pour le Rwandais après son véritable assist pour Promise David. Un coup-franc catastrophique de sa part.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG

Plus de news

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
1
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

15/08
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved