Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

Le Standard a été défait à l'Union dans le cadre de la quatrième journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Plusieurs interventions à 0-0 pour maintenir le Standard dans le match, puis à 1-0 pour l'empêcher de couler. Ne pouvait rien de mieux sur les buts de Kevin Rodriguez.

Alexandro Calut (4)

Pour lui comme pour Fossey, arpenter les côtés a été compliqué, puisqu'il s'agissait surtout de courses vers l'arrière. Du déchet dans la construction, aussi. Une Union championne en titre est trop forte pour cet Alexandro Calut, malgré sa bonne volonté. Remplacé logiquement par Bolingoli à la pause.

Daan Dierckx (6)

Encore des interventions de vaillant soldat et des dégagements salvateurs devant Rodriguez ou Florucz. Prend de plus en plus de responsabilités dans la défense, élève la voix et n'est plus seulement celui qui est guidé par les autres.

Josué Homawoo (6)

Pas évident de suivre la vitesse des attaquants de l'Union, mais Homawoo a été fidèle à lui-même. Costaud, solide. Pas grand chose à lui reprocher.

Ibe Hautekiet (5,5)

Première titularisation logiquement difficile pour un retour de blessure. A eu beaucoup de travail pour reprendre du rythme et travailler les automatismes avant les prochains matchs. Gênant, tout de même, pour Kevin Rodriguez et Raul Florucz. Surveille son opposant et ne voit pas Zorgane passer entre lui et Fossey sur le 2-0.

Marlon Fossey (4)

Suivre Niang, rattraper Niang, surveiller Ait El-Hadj, les infiltrations de Zorgane,... Match difficile pour le capitaine des Rouches, qui n'a pas su s'exprimer offensivement et qui a souvent été dépassé, à l'image du déplacement de Zorgane qu'il ne suit pas sur le 2-0. Malgré la défaite, l'Américain risque de bien dormir ce soir.

Marco Ilaimaharitra (5,5)

Si le Standard a rarement pu conserver le ballon, c'est grâce à lui. Le Malgache a joué le tampon, a récupéré des ballons, a orienté le jeu. Mais face à la force offensive de l'entrejeu de l'Union, et en infériorité numérique, difficile de couvrir assez de distance pour ratisser tous les ballons.

Casper Nielsen (5)

Aurait pu égaliser sans le retour salvateur de Leysen à la 32e minute. Match timide du Danois, qui reste meilleur balle aux pieds que lorsqu'il doit courir après. En infériorité numérique au milieu de terrain, difficile de s'en sortir.

Tobias Mohr (5)

Positionnement très central en perte de balle pour resserrer l'axe. Manque de percussion pour jouer la contre-attaque et n'est pas utilisé dans son rôle préférentiel lorsque le Standard joue bas. Beaucoup d'efforts pour défendre, mais manque de poids en reconversion.

Rafiki Saïd (3)

Perd la balle puis s'arrête complètement de jouer sur le 1-0 de l'Union. Aucune course à haute intensité ou presque pour aider le Standard à presser. Un centre dangereux pour Nielsen, puis une reprise totalement loupée dans la surface. Remplacé logiquement par Nkada à la pause.

Thomas Henry (2,5)

Reçoit une première carte jaune sévère après 18 minutes, puis arrive en retard sur Charles Vanhoutte pour une expulsion en moins d'une demi-heure. Un manque de réflexion de faire cette intervention huit minutes après son premier avertissement. Match cauchemardesque pour l'attaquant français, qui n'aura touché que quelques ballons dos au but.

Timothé Nkada (5,5)

Récupération dans les pieds de Mac Allister, course de 40 mètres et frappe : le français a déposé sa carte de visite après deux minutes, et s'est procuré quelques dangers en contre-attaque. Une menace constante, mais pas encore de premier but avec les Rouches.

Boli Bolingoli (5)

Comme pour Hautekiet, un retour de blessure difficile pour Bolingoli, qui n'a pas su faire beaucoup mieux que Calut. Moins de déchet, mais difficile pour lui aussi de suivre les assauts unionistes.

Non-notés : Nayel Mehssatou, Hakim Sahabo

Et c'est bien payé pour le Rwandais après son véritable assist pour Promise David. Un coup-franc catastrophique de sa part.