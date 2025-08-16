Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Photo: © photonews

Roman Kvet, auteur "du plus beau but de sa carrière" la saison dernière à Anderlecht, espère récidiver ce dimanche (13h30).

Dender n’a pas encore remporté le moindre match cette saison. Pour les hommes de Vincent Euvrard, il est donc temps de mettre fin à cette série afin de ne pas compliquer le reste de l’exercice.

La fulgurante entame de saison de l'année dernière n’a pas eu lieu à nouveau. Remporter des points contre Anderlecht ? Une tâche loin d’être simple, en sont conscients les joueurs.

"Pour moi, Anderlecht reste un top-club, et pas seulement en raison de son prestigieux passé", explique Roman Kvet en conférence de presse, qui espère améliorer ses statistiques personnelles et délivrer plus de passes décisives que la saison dernière, où il avait inscrit sept buts et délivré une passe décisive.

Dender veut reproduire le même coup que la saison dernière à Anderlecht

"Mais nous ne sommes pas sans espoir. Nous avons déjà gagné à Anderlecht l’an dernier (2-3), et j’y avais inscrit le plus beau but de ma carrière. Cela reste dans un coin de ma tête. Nous visons de nouveau la victoire, même si un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour l’instant."

Et que pense l’entraîneur Vincent Euvrard ? "Offrir à nos supporters une grande rencontre à domicile et la conclure par une victoire, c’est notre objectif pour ce week-end", a déclaré le T1.

Suis FCV Dender EH - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (17/08).

