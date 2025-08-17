🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie
Photo: © photonews

L'Ajax Amsterdam n'a pas réussi à se défaire du piège tendu par les Go Ahead Eagles, ce dimanche. Le vainqueur de la dernière Coupe des Pays-Bas a tenu les Ajacides en échec, malgré un presque but exceptionnel de Jorthy Mokio.

Pour la deuxième journée d’Eredivisie, l’Ajax Amsterdam se rendait aux Go Ahead Eagles, vainqueur de la dernière Coupe des Pays-Bas, ce dimanche.

Au coup d’envoi, Jorthy Mokio est titulaire chez les Ajacides, tandis que Rayane Bounida commence sur le banc. Légèrement blessé, Mika Godts n’est pas sur la feuille de match. Côté local, le portier Jari De Busser, héros de la finale de Coupe, est titulaire, tout comme le milieu belge Mathis Suray, formé à Anderlecht.

Presque but de Mokio, partage de l'Ajax

Tout s’est joué en première période. Davy Klaassen a ouvert le score pour l’Ajax dès la troisième minute, avant que Meulensteen n’égalise pour les Go Ahead Eagles à la 20e. Les locaux ont repris l’avantage en fin de première période via Evert Linthorst, avant qu’un nouvel égalisation ajacide ne survienne dans la foulée.

Lors de cette action, Jorthy Mokio aurait pu inscrire un superbe but. Sur un coup franc et le deuxième ballon, le jeune Diable Rouge a tenté une reprise acrobatique, sauvée sur la ligne par De Busser. Sur le rebond, Youri Baad a cependant égalisé juste avant la pause.

La seconde période n’a rien offert de marquant. Mokio a cédé sa place à la pause, Rayane Bounida est resté sur le banc, et l’Ajax n’a pas réussi à prendre les trois points. Un premier faux pas pour un candidat au titre.

