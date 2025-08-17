"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

La Gantoise a ramené un point de Malines 1-1 grâce à l'entrée décisive de Kadri, passeur pour Gandelman. Malgré le partage, Ivan Leko s'est montré enthousiaste.

En déplacement à Malines, La Gantoise n’a pris qu’un point 1-1, mais Ivan Leko retient surtout la prestation. Son équipe a affiché de belles promesses lors de cette quatrième journée de Pro League.

Le match avait mal commencé. Rapidement menés au score, les Gantois ont dû réagir. C’est finalement un coaching gagnant qui a relancé la rencontre : l’entrée d’Abdelkahar Kadri à l’heure de jeu.

Une minute après son entrée, Kadri a trouvé Omri Gandelman dans la surface. Bien placé, l’Israélien a repris de la tête et relancé son équipe 1-1.

Après la rencontre, Leko s'est montré très satisfait auprès de Het Laatste Nieuws. "C’est le meilleur match que j’ai vu de mes joueurs. C'est vraiment dommage pour le résultat. C'est le football que je veux voir. Les gens paient un billet pour voir ça. Aujourd'hui, nous avons dominé le match. J'en ai assez de jouer au catenaccio et de tirer chaque ballon vers l'avant."

Avec ce nul, La Gantoise reste pour le moment 9e au classement avec 4 points. Mais comme l’a rappelé Leko, la saison des Buffalos ne commencera que le 15 septembre.