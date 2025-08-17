"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise a ramené un point de Malines 1-1 grâce à l'entrée décisive de Kadri, passeur pour Gandelman. Malgré le partage, Ivan Leko s'est montré enthousiaste.

En déplacement à Malines, La Gantoise n’a pris qu’un point 1-1, mais Ivan Leko retient surtout la prestation. Son équipe a affiché de belles promesses lors de cette quatrième journée de Pro League.

Le match avait mal commencé. Rapidement menés au score, les Gantois ont dû réagir. C’est finalement un coaching gagnant qui a relancé la rencontre : l’entrée d’Abdelkahar Kadri à l’heure de jeu.

Une minute après son entrée, Kadri a trouvé Omri Gandelman dans la surface. Bien placé, l’Israélien a repris de la tête et relancé son équipe 1-1.

Après la rencontre, Leko s'est montré très satisfait auprès de Het Laatste Nieuws. "C’est le meilleur match que j’ai vu de mes joueurs. C'est vraiment dommage pour le résultat. C'est le football que je veux voir. Les gens paient un billet pour voir ça. Aujourd'hui, nous avons dominé le match. J'en ai assez de jouer au catenaccio et de tirer chaque ballon vers l'avant."

Avec ce nul, La Gantoise reste pour le moment 9e au classement avec 4 points. Mais comme l’a rappelé Leko, la saison des Buffalos ne commencera que le 15 septembre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KV Malines
Ivan Leko

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Ordonez - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Ordonez - El Khannouss

12:30
Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

12:30
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
1
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40
Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

09:01
Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

07:30
"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union Interview

"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

07:00
Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

08:00
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union Analyse

Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

23:20
1
Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
2
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved