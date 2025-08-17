Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

Peu de temps après le départ de Nikola Storm, c'est un autre pilier qui s'apprête à quitter le KV Malines. Rafik Belghali va bientôt tourner la page.

Ce ne sera pas Genk mais l’Hellas Vérone pour Rafik Belghali. L’Algérien est sur le point de finaliser un transfert en Serie A. Son absence de la feuille de match contre La Gantoise ne laissait pas de place au doute.

"Le garçon a lui-même dit que c’était quasiment fait. Dans ces conditions, il n’est plus à cent pour cent concentré. Alors autant reconnaître qu’il vaut mieux ne pas jouer, plutôt que d’entrer sur le terrain à moitié motivé ou avec le frein à main", explique Vanderbiest.

Vanderbiest et Belghali trouvent un accord

Était-ce la décision de Belghali de ne pas jouer ? Pas exactement. Vanderbiest précise qu’ils ont trouvé un terrain d’entente. "Tout le monde sait que j’aime discuter avec mes joueurs. Et c’est dans ce genre de conversation qu’on arrive à un consensus." Joueur et entraîneur étaient d’accord : c’était la meilleure solution.

Malines avait anticipé le départ en recrutant un remplaçant. "Thérence Koudou a été engagé pour ce poste. Il a fait un match correct, je trouve." Le Français a montré certaines qualités offensives.

Un départ attendu

Le transfert de Belghali n’a rien de surprenant. "On savait que ça allait arriver. C’est une belle étape pour lui. Et pour nous, c’est positif de voir qu’il peut franchir un palier grâce à son passage à Malines", conclut Vanderbiest.