Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Peu de temps après le départ de Nikola Storm, c'est un autre pilier qui s'apprête à quitter le KV Malines. Rafik Belghali va bientôt tourner la page.

Ce ne sera pas Genk mais l’Hellas Vérone pour Rafik Belghali. L’Algérien est sur le point de finaliser un transfert en Serie A. Son absence de la feuille de match contre La Gantoise ne laissait pas de place au doute.

"Le garçon a lui-même dit que c’était quasiment fait. Dans ces conditions, il n’est plus à cent pour cent concentré. Alors autant reconnaître qu’il vaut mieux ne pas jouer, plutôt que d’entrer sur le terrain à moitié motivé ou avec le frein à main", explique Vanderbiest.

Vanderbiest et Belghali trouvent un accord

Était-ce la décision de Belghali de ne pas jouer ? Pas exactement. Vanderbiest précise qu’ils ont trouvé un terrain d’entente. "Tout le monde sait que j’aime discuter avec mes joueurs. Et c’est dans ce genre de conversation qu’on arrive à un consensus." Joueur et entraîneur étaient d’accord : c’était la meilleure solution.

Malines avait anticipé le départ en recrutant un remplaçant. "Thérence Koudou a été engagé pour ce poste. Il a fait un match correct, je trouve." Le Français a montré certaines qualités offensives.

Un départ attendu

Le transfert de Belghali n’a rien de surprenant. "On savait que ça allait arriver. C’est une belle étape pour lui. Et pour nous, c’est positif de voir qu’il peut franchir un palier grâce à son passage à Malines", conclut Vanderbiest.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KV Malines
Rafik Belghali

Plus de news

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

15:40
🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

16:20
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

11:00
La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

14:00
L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

15:20
🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

15:00
1
Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

14:30
"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

14:00
Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

13:30
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15
Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

12:30
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
2
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
2
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
1
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40
Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

09:01
Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

07:30
"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union Interview

"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

07:00
Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

08:00
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union Analyse

Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

23:20
1
Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
2
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved