🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

Photo: © photonews

Vous ne rêvez pas si vous prenez le match en cours de route : le FC Bruges mène 0-3 à Glasgow au moment d'écrire ces lignes. Un début de rencontre de folie de la part des Gazelles.

Après 3 minutes seulement, le FC Bruges avait déjà ouvert le score sur une grosse erreur de la défense des Rangers : Djiga pensait que son gardien allait sortir, Butland pensait que Djiga allait lui passer le ballon. Roméo Vermant profite de l'hésitation pour placer un splendide lob et ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, rebelote sur un corner obtenu par Forbs : Jorne Spileers reprend de volée du plat du pied... et sa frappe légèrement déviée trompe Butland. C'est 0-2 après 7 minutes seulement.

Lire aussi… Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Bruges étoffe son adversaire, et au terme d'une nouvelle phase offensive, c'est Brandon Mechele, monté aux avant-postes, qui réalise un enchaînement de folie : contrôle de la poitrine - reprise de volée, et c'est 0-3 après 20 minutes. 

Les huées tombent des travées du stade et certains supporters des Rangers... quittent même déjà l'Ibrox Stadium. Pour Bruges, cela sent très bon en vue de la qualification... mais il y a encore une mi-temps et un match retour à jouer. 

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

