Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Keisuke Goto a été prêté à Saint-Trond sans option d'achat. Pourtant, le Japonais avait des offres depuis l'étranger pour un transfert à titre définitif.

Keisuke Goto (20 ans) a opté pour un départ cette saison, afin d'obtenir du temps de jeu en D1A. L'attaquant a fait ses preuves en Challenger Pro League et plutôt que d'évoluer avec les U23 du Sporting d'Anderlecht, il a été prêté à Saint-Trond.

Mais Goto était assez convoité, et aurait également pu quitter le RSCA pour l'étranger. "Des clubs français et allemands souhaitaient m'acheter", a-t-il révélé dans Het Belang Van Limburg. "Mais Anderlecht ne voulait que me prêter". Là aussi, le Japonais avait du choix.

"D'autres clubs belges ont frappé à ma porte, mais j'avais déjà jeté mon dévolu sur STVV", affirme Keisuke Goto. Au Stayen, il a en effet pu retrouver un environnement particulièrement adapté aux joueurs japonais, puisqu'une véritable colonie y évolue.

"Je peux parler japonais avec beaucoup de coéquipiers et de collègues ici, cela a immédiatement simplifié les choses. Même si je n'ai jamais eu de problèmes d'adaptation", précise Goto. "Je suis en Belgique depuis 18 mois maintenant. Ici, j'ai même un plus grand appartement qu'à Anderlecht, dont je progresse !".

Et les débuts de Goto ont été très réussis : monté au jeu face à la RAAL, il a ainsi inscrit le but de la victoire d'une jolie reprise de volée (2-1). 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Keisuke Goto

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Arokodare - Tchatchoua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Arokodare - Tchatchoua

18:20
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

18:00
🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

14:30
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

18/08
Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

11:20
Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

12:00
5
Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

09:30
Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

11:00
Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

10:34
Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

10:00
1
C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

09:00
C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
1
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau" Interview

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

06:00
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt" Réaction

Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

20:20
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved