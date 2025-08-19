Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Keisuke Goto a été prêté à Saint-Trond sans option d'achat. Pourtant, le Japonais avait des offres depuis l'étranger pour un transfert à titre définitif.

Keisuke Goto (20 ans) a opté pour un départ cette saison, afin d'obtenir du temps de jeu en D1A. L'attaquant a fait ses preuves en Challenger Pro League et plutôt que d'évoluer avec les U23 du Sporting d'Anderlecht, il a été prêté à Saint-Trond.

Mais Goto était assez convoité, et aurait également pu quitter le RSCA pour l'étranger. "Des clubs français et allemands souhaitaient m'acheter", a-t-il révélé dans Het Belang Van Limburg. "Mais Anderlecht ne voulait que me prêter". Là aussi, le Japonais avait du choix.

"D'autres clubs belges ont frappé à ma porte, mais j'avais déjà jeté mon dévolu sur STVV", affirme Keisuke Goto. Au Stayen, il a en effet pu retrouver un environnement particulièrement adapté aux joueurs japonais, puisqu'une véritable colonie y évolue.

"Je peux parler japonais avec beaucoup de coéquipiers et de collègues ici, cela a immédiatement simplifié les choses. Même si je n'ai jamais eu de problèmes d'adaptation", précise Goto. "Je suis en Belgique depuis 18 mois maintenant. Ici, j'ai même un plus grand appartement qu'à Anderlecht, dont je progresse !".

Et les débuts de Goto ont été très réussis : monté au jeu face à la RAAL, il a ainsi inscrit le but de la victoire d'une jolie reprise de volée (2-1).