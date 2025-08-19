"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers
Photo: © photonews

Le Club de Bruges se prépare pour un double affrontement crucial. Les Blauw & Zwart doivent venir à bout des Rangers pour atteindre la phase de ligue de la Ligue des Champions. Nicky Hayen ne cache pas à quel point cet objectif est important.

C'est une rencontre importante qui attend le Club de Bruges ce mardi soir à Glasgow. Les Blauw & Zwart peuvent prendre une belle option pour la qualification en Ligue des Champions. Une rencontre préfacée par Nicky Hayen en conférence de presse.

"La phase de groupes de la Ligue des Champions est très importante pour nous. Y a-t-il de la pression ? Il y en a toujours. Pas seulement maintenant", assure-t-il.

"Mais nous savons pour quoi nous jouons", poursuit l’entraîneur du Club de Bruges. "L’expérience de la saison dernière au Celtic Glasgow doit nous servir. L’Ibrox Stadium ? Les Rangers ont des supporters fantastiques. Mais nous avons déjà montré que nous pouvions bien jouer dans toutes les ambiances."

En début de saison, l'esthétique passe au second plan

Auteur d'un 9/12 en championnat, comme le Sporting d'Anderlecht, le Club de Bruges a éliminé le Red Bull Salzbourg au tour précédent. Sur le plan comptable, le début de saison des Brugeois est bon, mais la manière laisse encore à désirer.

"Nos résultats masquent un peu la réalité. Mais gagner sans être à 100 % est aussi une qualité", ajoute Nicky Hayen. "J’ai confiance que mon équipe sera présente dès la première minute."

Concernant une éventuelle équipe type : "Nous avons beaucoup de matchs au programme", sourit Hayen. "À chaque fois, j’essaie de mettre les bons joueurs aux bons postes."

L’un des candidats pour reprendre une place de titulaire se nomme Joel Ordoñez. L’Équatorien est la surprise de la sélection du Club de Bruges. "Il est éligible pour jouer", a confié Nicky Hayen concernant son défenseur central, pisté par l'Olympique de Marseille.

Suis Rangers FC - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Champions League
FC Bruges
Rangers FC
Nicky Hayen

