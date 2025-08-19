Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

C'est l'une des surprises de la sélection du Club de Bruges pour affronter les Rangers en barrages de la Ligue des Champions. En instance de départ, Joël Ordonez est bien du déplacement à Glasgow. Nicky Hayen s'est expliqué en conférence de presse.

La sélection du nouveau venu, Mamadou Diakhon, était déjà une surprise dans l’effectif du Club de Bruges pour le barrage aller de Ligue des Champions sur le terrain des Glasgow Rangers.

Pour cette rencontre, Nicky Hayen peut compter sur cinq nouveaux joueurs par rapport au succès obtenu dans les dernières minutes à Zulte. En instance de départ, Joël Ordonez figure également dans la sélection. Contrairement à Ardon Jashari, qui avait forcé son transfert à l’AC Milan, le défenseur central est disposé à jouer.

"Je n’emmène personne juste pour le plaisir. Joël a le droit de jouer, il s’entraîne régulièrement et fait du bon travail. Il est à nouveau éligible", cite Het Laatste Nieuws.

Le transfert d'Ordonez vers Marseille est-il abandonné ?

Cela signifie-t-il que son transfert à l’Olympique de Marseille est désormais exclu ? "La saga Jashari m’a appris à ne pas trop dépenser mon énergie sur les rumeurs du mercato. Je préfère me concentrer sur les joueurs prêts à jouer, et c’est le cas d’Ordonez."

L’Équatorien pourrait jouer un rôle clé pour permettre aux Blauw & Zwart de rejoindre l’Union en Ligue des Champions. Mais jouera-t-il vraiment à Glasgow ? Réponse ce mardi soir.