Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer est actuellement le grand favori au titre de MVP en saison régulière de la Major League Soccer. Le Danois ne regrette pas un instant d'avoir quitté Anderlecht pour San Diego.

Depuis son départ d'Anderlecht, Anders Dreyer vit un rêve au San Diego FC : pour sa première saison en MLS, le Danois compte 13 buts et 15 passes décisives. Personne n'a de pied dans plus de buts que lui en Major League Soccer - pas même Lionel Messi.

Pour parler de sa saison folle, Dreyer a répondu aux questions d'un ancien d'Anderlecht : Sasha Kljestan, devenu consultant et figure de la MLS. "Quitter un club avec autant d'histoire qu'Anderlecht, tu la connais comme moi, cela a été difficile", commence Anders Dreyer au micro de l'Américain.



"Mais passer d'un club avec tant d'histoire à un club sans aucune histoire, c'était aussi un défi qui m'intéressait. Le fait d'écrire l'histoire ici", souligne-t-il ensuite. San Diego est en effet une toute nouvelle franchise, dont Dreyer a marqué le premier but de l'histoire en MLS.

"Être partie intégrante d'une nouvelle équipe, créer toute une nouvelle culture autour d'un nouveau club, c'est très excitant et je suis heureux d'avoir pris cette décision". D'autant que sportivement, les choses se passent très bien.

"Cest un plaisir de jouer avec de tels coéquipiers. Mais aussi, la façon dont nous jouons au football, c'est parfait. Nous avons le ballon, nous nous créons beaucoup d'énergie et en tant que joueur offensif, j'aime ça", se réjouit Dreyer, qui est à la lutte avec Messi pour un titre de MVP.

"C'est fou, oui, c'est fou, Messi est un joueur incroyable. C'est bien d'entendre ça maintenant... mais j'espère l'entendre à la fin de la saison", conclut Anders Dreyer avec un sourire.