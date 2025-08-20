Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

Après le départ de Dragsnes, Charleroi accélère pour trouver son successeur. Un latéral expérimenté, en manque de temps de jeu en France, est dans le viseur.

Charleroi n’a pas tardé à s’activer après le départ de Vetle Dragsnes. Le club s’est lancé à la recherche d’un renfort pour le couloir gauche de sa défense, une position clé de l’effectif.

Selon Sudinfo, les Zèbres sont en discussions avec le Paris FC pour Jules Gaudin. Le latéral gauche de 25 ans, poussé vers la sortie par le club, pourrait relancer sa carrière en Belgique.

Gaudin reste sur un prêt de six mois à Caen, où il n’a pas pu éviter la descente du club en National. De retour à Paris cet été, il a participé à la préparation, mais ne fait plus partie des plans du staff.

Grosse expérience en Ligue 2

Avec plus de 100 matchs de Ligue 2 au compteur, l’ancien joueur de Guingamp possède une solide expérience. Il ne lui reste qu’un an de contrat et sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros selon Transfermarkt.

Le profil de Gaudin, habitué au rythme de la Ligue 2, pourrait convenir aux besoins de Rik De Mil.