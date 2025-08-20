Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles
Photo: © photonews

Anderlecht aura besoin de toutes ses forces vives contre l'AEK Athènes demain. Mais Moussa N'Diaye ne sera pas de la partie, pour une bien triste raison.

Contre l'AEK Athènes, Ludwig Augustinsson sera vraisemblablement titulaire sur le côté gauche. Moussa N'Diaye ne sera en effet pas mobilisable pour le match aller face aux Grecs.

Le Sénégalais est rentré d'urgence au pays pour raisons familiales. Le club écrit dans son communiqué que son frère a eu un accident et n'a pas survécu. Il se serait noyé lors d'une baignade à la plage, rapporte Het Laatste Nieuws. En deuil, N'Diaye est donc retrourné auprès des siens.

Lire aussi… Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

Hasi devra encore bricoler

En ces circonstances, le football apparaît comme bien secondaire, aussi importante la rencontre de demain soit-elle. Besik Hasi devra donc composer sans lui.

L'entraîneur d'Anderlecht devait déjà composer avec les absences de Killian Sardella, Ilay Camara, Ali Maamar et Jan-Carlo Simic en défense. N'Diaye avait débuté deux des quatre matchs européens.

"Tout le club tient à exprimer ses sincères condoléances à Moussa et à sa famille et est déterminé à le soutenir dans cette épreuve tragique. Courage, Moussa", conclut Anderlecht.

Suis Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (21/08).

