L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

Anderlecht, éliminé par le BK Häcken en Europa League, joue sa dernière carte européenne. Jeudi, les Mauves accueilleront l'AEK Athènes en Conference League.

Après avoir été éliminé par le BK Häcken lors des tours préliminaires de l'Europa League, Anderlecht a une dernière chance de se qualifier pour les compétitions européennes. Mais ça ne sera possible qu’en Conference League.

Jeudi soir, les Mauves recevront l’AEK Athènes pour le début des barrages de la Conference League. L'entraîneur de l'AEK, Mario Nikolic, prédit un match intéressant et regrette que seule une des deux équipes puisse poursuivre l’aventure.

"Demain, deux équipes solides s'affronteront", déclare l'entraîneur serbe en conférence de presse. "Ce sont deux équipes qui méritent toutes deux d'accéder à la phase de ligue, mais malheureusement, une seule pourra passer."

"Nous ferons de notre mieux et nous donnerons à fond pendant 90 minutes, et de nouveau la semaine prochaine pour le match retour. Nous devons aborder ce match de manière intelligente", poursuit Nikolic.

Il a noté plusieurs points sur son adversaire. "Ils ont un entraîneur expérimenté et l'équipe est un bon mélange de jeunes talents et de valeurs établies, comme Kasper Dolberg et Thorgan Hazard. Ils sont dangereux en contre-attaque et savent bien construire le jeu."

"C'est un géant historique du football européen. C'est un club que je connais depuis mon plus jeune âge. Vous ressentez l'histoire en vous promenant dans le stade. C'est fantastique de pouvoir jouer contre un tel club." a-t-il conclu.

Suis Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (21/08).

