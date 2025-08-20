OFFICIEL : Charleroi recrute un international algérien d'expérience

Charleroi mise sur l'expérience avec l'arrivée en prêt de Kevin Van Den Kerkhof, latéral algérien de 29 ans.

Difficile de passer inaperçu quand on a fait ses preuves en Ligue 2 et qu’on compte dix sélections internationales. Kevin Van Den Kerkhof, latéral droit de 29 ans, revient en Belgique.

Charleroi a officialisé l'arrivée de Van Den Kerkhof en prêt avec option d’achat. Il reste sous contrat jusqu’en 2026 avec Metz. La direction des Zèbres renforce son secteur défensif.

Le défenseur algérien connaît la Belgique, il avait porté les couleurs de l'UR La Louvière puis de l’Olympic Charleroi entre 2017 et 2019.

Récompensé par une place dans l’équipe type de Ligue 2 lors de la saison 2022/2023, il a confirmé sa régularité et sa rigueur. La saison dernière, il a disputé 17 matchs de Ligue 2.

Estimé à 1,2 million d’euros par Transfermarkt, l’international algérien arrive avec un bagage solide. Rik De Mil pourra compter sur son expérience jusqu’à la fin de la saison.