"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

Le Club Bruges a fait un grand pas vers la Ligue des champions en battant les Rangers 1-3 à l'extérieur. Mais Hein Vanhaezebrouck n'est pas complètement convaincu.

Selon Hein Vanhaezebrouck, le Club de Bruges s’est trop laissé dominer après la pause. "Je n’ai toujours pas le sentiment que ce Club sait rester calme sous la pression et reprendre le contrôle", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

L'ancien coach a compris les choix de l’entraîneur Nicky Hayen. "Stankovic a fait son travail, sans se faire remarquer. Le problème ne venait pas de là."



"Une énorme différence devant"

Pour Vanhaezebrouck, le vrai point faible s’est situé en attaque. Lorsque Vermant a cédé sa place à Tresoldi, l’équipe a perdu quelque chose. "En seconde période, le Club n’avait plus de point d’appui. Tresoldi a perdu tous ses duels et est resté invisible. Il avait du mal à mettre la pression. C’était le jour et la nuit comparé au très bon match de Vermant."

Le consultant n’est pas convaincu par l’attaquant allemand. "Je ne le trouve pas convaincant en termes de puissance et de détermination. Avec Tresoldi, on ne gagnera pas grand-chose", a-t-il tranché.

La position d’avant-centre pourrait devenir un vrai problème pour les Blauw en Zwart. "Vermant fait l’affaire comme numéro un, même s’il a connu de moins bons matchs en championnat. Mais que se passera-t-il s'il se blesse ? Quand Nilsson sera de retour, il faudra voir si Tresoldi peut s’imposer.", a conclu Vanhaezebrouck.