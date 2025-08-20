Qui veut la peau du stade de la RAAL ? "Dommage qu'on nous tire dessus à boulets rouges"

Qui veut la peau du stade de la RAAL ? "Dommage qu'on nous tire dessus à boulets rouges"
Photo: © photonews

L'Easi Arena a déjà connu son lot de polémiques en ce début de championnat. Son CEO reconnaît que la nouvelle enceinte a ses maladies de jeunesse mais demande plus de compréhension.

Après les supporters du Standard et de Charleroi, c'est au tour des supporters de l'Union Saint-Gilloise de tirer la sonnette d'alarme avant leur déplacement à l'Easi Arena. À l'image de leurs homologues liégeois et carolos, les Saint-Gillois déplorent l’exiguïté du paracage visiteurs et attirent même l'attention sur le risque d'écrasement.

Toni Turi, le CEO de la RAAL, a tenu à leur répondre par le biais de la RTBF : "Je voudrais rappeler qu’au départ, nous avions l’intention de bâtir un stade plus grand. Mais l’exiguïté du site nous aurait obligé à abattre à l’entour. La crise du Covid, avec la hausse du prix des matériaux et des taux d’intérêt, a fait le reste : nous avons limité nos budgets".

Lire aussi… Le parcage unioniste en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

"Nous nous sommes aussi basés sur les chiffres de fréquentation de Pro League : hormis les 6 grands clubs et Malines, aucun club belge ne déplace 450 supporters par match ! Notre calcul était donc réaliste. Nous avons aussi fait un stade pour les Louviérois : si nous ouvrons d’autres blocs pour les visiteurs, nous pénaliserons nos propres supporters. Contre le Standard et Charleroi, plus de 1.000 fans des Loups n’ont pas obtenu de tickets", poursuit-il.

Basé sur les exigences de la Pro League

Quant à la surface disponible pour les 450 supporters, inférieure à celle préconisée par les manuels internationaux, la RAAL se veut claire : "Je répète, nous avons scrupuleusement appliqué les normes officielles de la Pro League. C’est bien simple : si ce n’était pas le cas, notre stade n’aurait évidemment jamais été homologué".

"Et si la jauge des instances avait été de 10%, nous aurions doublé la capacité pour nos supporters visiteurs. À Gand, ils ont un stade de 20.000 places… et donc 1.000 places disponibles pour les visiteurs. Nous aurions aimé en faire autant, mais ce n’était pas possible, pour les raisons déjà expliquées. De plus, les normes de surface par spectateur en vigueur en Pro League sont identiques pour tous les supporters, y compris les nôtres… Dans tout ce contexte, je trouve un peu dommage qu’on nous tire dessus à boulets rouges. Dans un pays où c’est si ardu de bâtir de nouveaux stades, nous sommes de bons élèves", conclut Turi.

