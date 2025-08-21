De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

Après une saison difficile, La Gantoise veut retrouver sa place parmi les grands clubs du pays. Les Buffalos procèdent à plusieurs ajustements extra-sportifs et mettent notamment en place un comité de direction.

La Gantoise tente de retrouver progressivement sa place parmi les grands clubs du pays sous la direction de Sam Baro. Après une saison précédente décevante, les Buffalos espèrent faire des progrès cette saison avec le nouvel entraîneur, Ivan Leko.

Sur le plan extra-sportif, quelques changements sont à signaler, comme l’écrit Het Nieuwsblad. La principale modification est la mise en place d’un comité de direction. Le président et propriétaire Sam Baro sera désormais accompagné de trois personnes.

Steven Beulque devient directeur financier du club. Sébastien Ronse, auparavant directeur non-sportif, devient directeur opérationnel. Kjeld Fort occupera la même fonction, se concentrant à 75 % sur les aspects sportifs et à 25 % sur les autres aspects, tandis que pour Ronse, la balance sera inversée.

Michel Louwagie reste à Gand

Michel Louwagie, longtemps manager sportif et de retour depuis la saison dernière, reste lié au club. Il agira désormais en tant que conseiller sportif pour Baro. Le sort d’Arnar Vidarsson, précédemment manager sportif de La Gantoise, reste incertain suite à ces changements.

Un nouveau recruteur rejoint également le club, en provenance de la deuxième division et de Courtrai. Il y a travaillé pendant quinze ans et a découvert des talents tels que Stefan Mitrovic, Adam Marušić et Ivan Santini. Depuis cet été, il était disponible gratuitement après la fin de sa collaboration avec Courtrai.