Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Libre depuis son départ du Standard il y a un an, le Congolais est en passe de trouver un nouveau club en Belgique, puisqu'il s'entraîne à l'AS Eupen depuis quelques jours et devrait, sauf surprise, y signer un contrat très prochainement.

Merveille Bokadi est arrivé en Belgique, au Standard, en janvier 2017, prêté par le TP Mazembe jusqu'à la fin de la saison. En juin 2017, il a signé officiellement son contrat avec les Rouches et s’apprêtait à devenir le patron de la défense.

Le Congolais, parfois surnommé "Zizou" par ses coéquipiers, a disputé 154 matchs officiels avec les Rouches (10 buts, 5 passes décisives). En fin de contrat le 30 juin 2024, il n’a pas été prolongé et a donc quitté le Matricule 16.

Merveille Bokadi va s'engager à l'AS Eupen

Depuis, le joueur de 29 ans est sans club. Il avait accompagné Dender lors du dernier stage hivernal, mais cette période de test n’a pas débouché sur une proposition de contrat.

Toujours libre, Merveille Bokadi est en passe de se trouver un nouveau club... en Belgique. Selon nos informations, il est présent à l’AS Eupen depuis quelques jours et s’apprête à signer son contrat avec les Pandas.

International congolais à 29 reprises, l’ancien du Standard va donc pouvoir se relancer au Kehrweg. L’AS Eupen se montre ambitieuse cette saison et cherchera à jouer les premiers rôles afin de remonter en Jupiler Pro League.