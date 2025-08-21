Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| 0 réaction
Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht a disputé un match de qualité, mais n'est pas parvenu à battre l'AEK. Peu de joueurs sont à pointer du doigt après une telle performance.

Coosemans (6)

Il n'a rien à se reprocher, mais n'a pas eu grand chose à faire : les attaquants de l'AEK ont souvent frappé sur lui. 

Augustinsson (5,5)

Solide, face à un Koita invisible. Eliasson, toutefois, marque là où Augustinsson aurait dû le tenir. 

Lire aussi… Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

Hey (4,5)

Le seul joueur d'Anderlecht pas à niveau ce soir. Une première période correcte puis des relances et montées entre le hasardeux et le calamiteux en seconde période. 

Kana (6,5)

La classe balle au pied, et très propre dans ses interventions. Il a un peu plus souffert une fois le massif Frantzdy Pierrot monté au jeu, mais a disputé un match de bonne facture.

Maamar (7)

Un énorme abattage, quelques bons centres et du jeu vers l'avant. Il n'avait pas le choix, il devait prester. En fin de match, les efforts aidant, il a eu du mal à couvrir son flanc mais a été bien soutenu.

Llansana (6)

Il prend un carton jaune bien trop vite, et a mal commencé son match. Puis, il a géré cette carte comme un vieux briscard. Quelques bonnes interventions.

De Cat (8)

La grande classe pendant trois-quarts d'heure, et pas seulement dans la créativité : De Cat a récupéré énormément de ballons et s'est comporté en vrai roquet. Un coup de mou avec quelques passes manquées avant sa sortie.

Hazard (7,5)

Dans le jeu, c'est de loin son meilleur match depuis le début de la saison. Malheureusement, il a raté une énorme occasion de faire le break, qui aurait fait énormément de bien à Anderlecht. C'est toutefois cet Hazard-là dont Hasi a besoin.

Angulo (7)

Pas l'Angulo le plus inspiré, mais il n'a pas ménagé ses efforts, y compris défensifs à plusieurs reprises. Sa superbe frappe sur le poteau méritait mieux.

Huerta (7)

En début de match, ses frappes ont alerté Strashoka et auraient dû amener un but. Toujours très actif, le Mexicain a ajouté cette fois une vraie lecture du jeu : il ne court plus comme un chien fou mais en comprenant ses équipiers. 

Dolberg (7,5)

Un attaquant qui manque de telles occasions se donnerait probablement, à lui-même, un score assez moyen, même s'il inscrit un but fantastique. Mais la frappe folle de Kasper Dolberg mérite tous les éloges. Le Danois a également beaucoup participé au jeu. 

 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
AEK Athènes

Plus de news

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht Interview

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

23:00
Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

21:55
3
🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

23:20
Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

23:20
Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

22:30
Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

21:40
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
1
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

18:40
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00
Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

17:30
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

17:00
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

13:00
L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

20/08
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Play-offs (A)
Rosenborg BK Rosenborg BK 2-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
BK Hacken BK Hacken 7-2 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 2-1 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 1-0 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1-2 CS U Craiova CS U Craiova
Levski Sofia Levski Sofia 0-2 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 2-1 Virtus Virtus
Sparta Prague Sparta Prague 2-0 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 1-4 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 0-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 0-0 Brondby Brondby
NK Celje NK Celje 1-0 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 0-3 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 2-1 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1-1 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 1-1 AEK Athènes AEK Athènes
Lausanne Sports Lausanne Sports 1-1 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 3-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 3-1 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 1-0 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 1-2 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 1-0 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved