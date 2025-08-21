Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Anderlecht a disputé un match de qualité, mais n'est pas parvenu à battre l'AEK. Peu de joueurs sont à pointer du doigt après une telle performance.

Coosemans (6)

Il n'a rien à se reprocher, mais n'a pas eu grand chose à faire : les attaquants de l'AEK ont souvent frappé sur lui.

Augustinsson (5,5)

Solide, face à un Koita invisible. Eliasson, toutefois, marque là où Augustinsson aurait dû le tenir.



Hey (4,5)

Le seul joueur d'Anderlecht pas à niveau ce soir. Une première période correcte puis des relances et montées entre le hasardeux et le calamiteux en seconde période.

Kana (6,5)

La classe balle au pied, et très propre dans ses interventions. Il a un peu plus souffert une fois le massif Frantzdy Pierrot monté au jeu, mais a disputé un match de bonne facture.

Maamar (7)

Un énorme abattage, quelques bons centres et du jeu vers l'avant. Il n'avait pas le choix, il devait prester. En fin de match, les efforts aidant, il a eu du mal à couvrir son flanc mais a été bien soutenu.

Llansana (6)

Il prend un carton jaune bien trop vite, et a mal commencé son match. Puis, il a géré cette carte comme un vieux briscard. Quelques bonnes interventions.

De Cat (8)

La grande classe pendant trois-quarts d'heure, et pas seulement dans la créativité : De Cat a récupéré énormément de ballons et s'est comporté en vrai roquet. Un coup de mou avec quelques passes manquées avant sa sortie.

Hazard (7,5)

Dans le jeu, c'est de loin son meilleur match depuis le début de la saison. Malheureusement, il a raté une énorme occasion de faire le break, qui aurait fait énormément de bien à Anderlecht. C'est toutefois cet Hazard-là dont Hasi a besoin.

Angulo (7)

Pas l'Angulo le plus inspiré, mais il n'a pas ménagé ses efforts, y compris défensifs à plusieurs reprises. Sa superbe frappe sur le poteau méritait mieux.

Huerta (7)

En début de match, ses frappes ont alerté Strashoka et auraient dû amener un but. Toujours très actif, le Mexicain a ajouté cette fois une vraie lecture du jeu : il ne court plus comme un chien fou mais en comprenant ses équipiers.

Dolberg (7,5)

Un attaquant qui manque de telles occasions se donnerait probablement, à lui-même, un score assez moyen, même s'il inscrit un but fantastique. Mais la frappe folle de Kasper Dolberg mérite tous les éloges. Le Danois a également beaucoup participé au jeu.