Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Le club iranien d'Esteghlal draguait Moussa Djenepo depuis plusieurs semaines. Le transfert est désormais officiel.

Prêté en Turquie la saison dernière, Moussa Djenepo n'avait plus d'avenir au Standard. Rapatrié d'Angleterre pour plus de trois millions il y a deux ans, le Malien n'est plus le même joueur que lors de son premier passage.

Loin de l'euphorie des 15,70 millions d'euros de son premier départ, il quitte donc Sclessin une deuxième fois, par la petite porte. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l'ancienne trouvaille d'Olivier Renard a signé à Esteghlal.

جنپو به استقلال پیوست



موسی جنپو وینگر چپ اهل کشور مالی با عقد قراردادی دو ساله به استقلال پیوست.



این بازیکن ۲۷ ساله سابقه بازی در ساوتهمپتون انگلیس، استاندارد لیژ بلژیک و آنتالیا اسپور را در کارنامه دارد و برای تیم ملی کشورش هم به میدان می‌رود. pic.twitter.com/2oLeGGaKDY — استقلال تهران (@FcEsteghlal) August 21, 2025

Retrouver le plaisir de jouer

Djenepo a paraphé un contrat de deux ans en Iran, il y sera entraîné par un certain Ricardo Sa Pinto. C'est bien le Portugais qui avait lancé Moussa Djenepo à Sclessin, lui octroyant ses toutes premières minutes avant que le joueur ne continue sa progression sous Michel Preud'Homme.

Sa Pinto n'a jamais oublié l'explosivité et les accélérations de son ancien joueur, c'est pour cela qu'il tient tant à le relancer à des milliers de kilomètres de la cité ardente. De quoi tirer une sacrée épine du pied du Standard.

Les Rouches sont loin de récupérer leur mise mais touchent malgré tout un million d'euros et se débarrassent d'un gros salaire. Cette fois, Moussa Djenepo ne devrait plus revenir mais restera dans les mémoires comme la troisième vente la plus chère de l'histoire du club. Seulement, en football comme dans la vie, les retours peuvent s'avérer dangereux.