"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le directeur sportif limbourgeois Dimitri De Condé a réagi aux rumeurs persistantes autour d'un éventuel transfert de Zakaria El Ouahdi. Bien que le joueur ait lui-même affirmé être certain de rester, Genk reste attentif en cette fin de mercato.

Dans le dossier Zakaria El Ouahdi, le directeur sportif du Racing Genk Dimitri De Condé souligne qu'il n'y a actuellement pas d'offres concrètes. En excluant rien. "Perdre Zaka dans la dernière semaine du mercato serait simplement très ennuyeux," déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

99,9% sûr de rester

Les Limbourgeois espèrent vivement que la situation du marocain ne bougera pas dans les semaines à venir. "Nous espérons que sa situation restera tranquille, qu'il ira en Europe avec nous et surtout qu'il s'engagera à jouer pour Genk dans les prochains mois" ajoute De Condé.

Lire aussi… Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le défenseur latéral droit, devenu un pilier de l'équipe genkoise la saison dernière, reste pour l'instant à bord. Le directeur sportif limbourgeois reconnaît tout de même que sa situation pourrait changer rapidement. "Il n'y a rien de concret, mais cela peut toujours bouger. Dans ce cas, j'espère qu'il choisira tout de même Genk."

A cet égard, El Ouahdi lui-même a déclaré qu'il se sent bien à Genk et qu'il n'avait pas pas l'intention de partir. Les propos de l'ancien du RWDM Brussels ont beau être rassurants mais De Condé reste pour le moins réaliste. "Nous ne comptons pas nos œufs de poule avant qu’ils ne soient éclos. Le marché des transferts est capricieux, surtout dans les derniers jours."

Une belle aventure européenne à la clé

Entre-temps, Genk s'est préparé à différents scénarios. Si El Ouahdi venait à partir, le club dispose d'alternatives en interne. Cependant, la direction du club vise la continuité.

Selon De Condé, des accords clairs ont été conclus et les deux parties savent ce qu'elles représentent l'une pour l'autre. De plus, en vue d'une belle histoire européenne, Genk a absolument besoin d'El Ouahdi.

En résumé, les quadruple champions de Belgique restent vigilants. La situation autour de Zakaria El Ouahdi est surveillée de près. L'espoir demeure pour qu'il prolonge son engagement avec le club entrainé par Thorsten Fink et qu'il participe ainsi à l'aventure européenne de la saison fraichement débutée. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lech Poznan - KRC Genk maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan
Zakaria El Ouahdi
Dimitri De Condé

Plus de news

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et l'AEK Live

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et l'AEK

21:03
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Al-Sahafi - Šutalo - Gaudin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Al-Sahafi - Šutalo - Gaudin

20:40
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00
Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

17:30
C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

17:00
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

07:20
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

13:00
Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

21:20
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 4-0 KuPS KuPS
Malmö Malmö 3-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 1-1 Ludogorets Ludogorets
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 0-1 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 0-1 Utrecht Utrecht
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 1-4 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 0-0 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 0-0 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 0-0 Braga Braga
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved