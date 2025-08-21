"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

Le directeur sportif limbourgeois Dimitri De Condé a réagi aux rumeurs persistantes autour d'un éventuel transfert de Zakaria El Ouahdi. Bien que le joueur ait lui-même affirmé être certain de rester, Genk reste attentif en cette fin de mercato.

Dans le dossier Zakaria El Ouahdi, le directeur sportif du Racing Genk Dimitri De Condé souligne qu'il n'y a actuellement pas d'offres concrètes. En excluant rien. "Perdre Zaka dans la dernière semaine du mercato serait simplement très ennuyeux," déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

99,9% sûr de rester

Les Limbourgeois espèrent vivement que la situation du marocain ne bougera pas dans les semaines à venir. "Nous espérons que sa situation restera tranquille, qu'il ira en Europe avec nous et surtout qu'il s'engagera à jouer pour Genk dans les prochains mois" ajoute De Condé.



Lire aussi… Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le défenseur latéral droit, devenu un pilier de l'équipe genkoise la saison dernière, reste pour l'instant à bord. Le directeur sportif limbourgeois reconnaît tout de même que sa situation pourrait changer rapidement. "Il n'y a rien de concret, mais cela peut toujours bouger. Dans ce cas, j'espère qu'il choisira tout de même Genk."

A cet égard, El Ouahdi lui-même a déclaré qu'il se sent bien à Genk et qu'il n'avait pas pas l'intention de partir. Les propos de l'ancien du RWDM Brussels ont beau être rassurants mais De Condé reste pour le moins réaliste. "Nous ne comptons pas nos œufs de poule avant qu’ils ne soient éclos. Le marché des transferts est capricieux, surtout dans les derniers jours."

Une belle aventure européenne à la clé

Entre-temps, Genk s'est préparé à différents scénarios. Si El Ouahdi venait à partir, le club dispose d'alternatives en interne. Cependant, la direction du club vise la continuité.

Selon De Condé, des accords clairs ont été conclus et les deux parties savent ce qu'elles représentent l'une pour l'autre. De plus, en vue d'une belle histoire européenne, Genk a absolument besoin d'El Ouahdi.

En résumé, les quadruple champions de Belgique restent vigilants. La situation autour de Zakaria El Ouahdi est surveillée de près. L'espoir demeure pour qu'il prolonge son engagement avec le club entrainé par Thorsten Fink et qu'il participe ainsi à l'aventure européenne de la saison fraichement débutée.