Partir, ou rester à Genk ? Zakaria El Ouahdi très clair sur son avenir

Le Racing Genk n'a pas encore vendu ses cadres courtisés, comme Tolu Arokodare et Zakaria El Ouahdi. Ce dernier pourrait même rester dans le Limbourg une saison supplémentaire.

Le Racing Genk n’a pas réussi à décrocher la victoire face à l’Antwerp ce dimanche après-midi. Malgré une domination nette et une prestation solide, les Limbourgeois ont dû se contenter d’un partage, 1-1. La défense anversoise s’est montrée particulièrement difficile à bouger.

"Nous avons fait une très bonne première mi-temps, avec pas mal d’occasions", a réagi Zakaria El Ouahdi à notre micro. "En seconde période, c’était plus compliqué. Leur bloc défensif était très compact, c’était difficile de trouver des espaces."

Le latéral marocain a marqué le but de l’égalisation et aurait pu s’offrir un doublé, sans un arrêt spectaculaire de Senne Lammens sur une frappe lointaine. "Je pensais qu’elle allait rentrer… Mais Lammens a sorti un super arrêt. À la mi-temps, je suis allé le féliciter. Je lui ai dit de ne plus refaire ça ! Franchement, respect", a-t-il souri.

Zakaria El Ouahdi aurait... 99,9 % de chances de rester à Genk

Apprécié du public de la Cegeka Arena, El Ouahdi est pourtant l’objet de nombreuses rumeurs de transfert. Comme pour son coéquipier Tolu Arokodare, des accords existeraient en interne en cas d’offre satisfaisante.

Mais le principal intéressé calme le jeu. "Je suis un joueur de Genk, c’est tout ce que je sais. Je ne suis au courant de rien. Je me concentre sur ma saison ici, je m’y sens bien."

Et d’ajouter, rassurant : "Mes chances de rester ? Je dirais 99,9 %. Il n’y a rien de concret pour l’instant." L’affection du public semble clairement peser dans la balance. "Entendre les supporters chanter pour moi, ça me donne énormément de confiance. C’est aussi pour ça que j’ai envie de rester."