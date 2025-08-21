Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4283

Yari Verschaeren va-t-il rester titulaire longtemps à Anderlecht ? On en doute. Besnik Hasi veut de l'activité et de l'impact, et les deux sont presque nuls chez le n°10 du RSCA.

Le contraste faisait mal aux yeux dimanche dernier à Dender. Yari Verschaeren était invisible depuis le coup d'envoi, et César Huerta a changé le match dès son entrée au jeu contre Dender. Le Mexicain se donne à fond, amène des courses, des récupérations et de l'audace. 

Besnik Hasi ne s'en cache pas : il veut du pressing, des courses, de l'intensité. Huerta, s'il avait un côté chien fou la saison passée (cela ne plaisait pas au coach kosovar), semble désormais faire des courses plus intelligentes. Il force l'adversaire à l'erreur, puis en profite. 

Yari Verschaeren, lui, est devenu la caricature de lui-même. Aucune accélération, des tours sur lui-même, une activité nettement inférieure par rapport à l'époque où Brian Riemer l'appelait "son petit Modric". Le talent est là, la qualité de passe et la protection de balle aussi, mais ils ne sont plus au service du jeu. 

Ce jeudi, "Chino" Huerta pourrait en profiter pour être titularisé face à l'AEK Athènes et tenter de répéter dès le coup d'envoi ce qu'il amène jusqu'à présent en rentrant au jeu. La concurrence aux postes offensifs est forte, et Hasi va progressivement faire des choix.

Yari Verschaeren, lui, n'a plus qu'un an de contrat. Anderlecht a pu être tenté de le mettre en vitrine cet été, mais il faut se rendre à l'évidence : à chaque fois qu'il a joué en ce début de saison, il a perdu de la valeur marchande plutôt que d'en gagner. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Yari Verschaeren

Plus de news

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

16:30
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

13:00
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

07:40
Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

07:20
Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

07:00
L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

22:00
Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

23:00
Anderlecht loin du top 3 ? "Dès que cela ira moins bien, les joueurs feront sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits"

Anderlecht loin du top 3 ? "Dès que cela ira moins bien, les joueurs feront sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits"

18:00
2
Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

23:00
Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

22:30
Anderlecht en est-il déjà dépendant ? "Maintenant, ils se mettent à deux ou trois pour l'arrêter"

Anderlecht en est-il déjà dépendant ? "Maintenant, ils se mettent à deux ou trois pour l'arrêter"

19:00
Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

21:40
Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

21:20
"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

21:00
Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Play-offs (A)
Rosenborg BK Rosenborg BK 18:00 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
BK Hacken BK Hacken 19:00 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 19:00 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 19:00 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 19:00 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 20:00 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 20:00 Virtus Virtus
Sparta Prague Sparta Prague 20:00 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 20:00 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 20:00 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 20:00 Brondby Brondby
NK Celje NK Celje 20:00 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 20:00 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 20:00 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 20:00 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 20:00 AEK Athènes AEK Athènes
Lausanne Sports Lausanne Sports 20:15 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 20:15 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 20:45 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21:00 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21:00 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved