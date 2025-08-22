Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi de présidence, Marc Sombreffe quitte le RFC Seraing. Le club a salué son engagement et son dévouement.

Après deux ans et demi à la tête du RFC Seraing, Marc Sombreffe tourne la page. Le président, arrivé en 2022 pour succéder à Mario Franchi, a décidé de quitter ses fonctions.

La présidence ne restera pas vacante. C’est Bernard Serin, président du FC Metz, club partenaire et parent, qui reprend les rênes.

Dans son communiqué, le RFC Seraing n’a pas manqué de saluer l’engagement de Sombreffe. Le club parle d’un président "dévoué, fidèle et passionné", qui a œuvré au quotidien pour défendre les couleurs sérésiennes et l’image de la Ville de Seraing.

"Il restera pour toujours un membre respecté et estimé de la grande famille sérésienne", peut-on lire sur le site web du club.

Avec Serin aux commandes, le RFC Seraing entre dans une nouvelle ère. Les supporters attendent de voir où le club va aller.