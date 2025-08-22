Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

L'ancien attaquant d'Anderlecht Benito Raman a confié à Het Nieuwsblad les raisons de son départ. Même après une saison productive, il s'est senti mis de côté.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Benito Raman a rappelé que la saison dernière avait été la plus productive de sa carrière, avec treize buts en championnat. "Je joue dans une équipe où les ballons arrivent plus facilement, mais j’ai aussi besoin de moins d’occasions pour marquer", a-t-il expliqué.

Vanhaezebrouck

Pour Raman, cette efficacité est avant tout le fruit de l’expérience et du sens du placement. "Je me retrouve plus souvent au bon endroit et je suis plus calme quand j’arrive devant le but."

"Hein Vanhaezebrouck est l’un des meilleurs coachs qui existent, et pourtant je ne marquais pas autant sous ses ordres", a souligné l’attaquant. Il a expliqué qu’il appréciait l’approche directe de Besnik Hasi, même si ce style avait pu peser sur certains joueurs.

Les choix de Fredberg et Riemer

Raman est revenu sur ses expériences avec d’autres entraîneurs. Concernant Ricardo Sa Pinto au Standard, il s’est montré très critique. "On avait parfois l’impression qu’il ne savait pas lui-même ce qu’il faisait."

Sa relation avec Brian Riemer était bonne sur le plan personnel, mais plus compliquée sur le plan professionnel. "Sur le terrain, ce n’était pas mon ami." Raman estime avoir dû quitter Anderlecht sans véritable raison : "Je pense qu’ils voulaient mettre en avant leurs propres joueurs, surtout Fredberg."