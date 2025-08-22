Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Le gardien de l'Antwerp, Senne Lammens, est poussé vers la sortie. Le Great Old a déjà trouvé son remplaçant et préfère anticiper d'éventuelles complications futures. Manchester City est intéressé.

Manchester City est toujours à la recherche d’un nouveau gardien. Les Cityzens auraient aimé attirer Gianluigi Donnarumma, mais ce dossier n’avance pas vraiment.

Le PSG se montre en effet particulièrement difficile dans les négociations et réclame une somme jugée excessive par Manchester City.

Senne Lammens vers Manchester City ?

Les Anglais ont donc changé de cible. Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, ils auraient désormais jeté leur dévolu sur Senne Lammens.

Le gardien de l’Antwerp doit quitter son club. Le Great Old a déjà recruté un remplaçant et souhaite éviter des problèmes à l’avenir.

Manchester United avait déjà manifesté de l’intérêt pour le portier par le passé. Désormais que le gardien belge est une option pour City, le dossier pourrait s’accélérer.