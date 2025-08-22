"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

Privé de ses trois attaquants de référence, Mircea Rednic va pouvoir juger la capacité de réaction de ses joueurs lors de la réception du Cercle, ce samedi soir. Le T1 des Rouches se veut confiant et sait que les prochains matchs seront importants.

Le week-end dernier, à l’Union, le Standard a subi sa toute première défaite, matchs amicaux compris, depuis le retour de Mircea Rednic sur le banc. Lors de cette réception du Cercle, le T1 des Rouches va pouvoir juger de la capacité de réaction de son équipe, qu’il avait déjà pu entrevoir après le partage concédé face à Dender.

"On en a discuté cette semaine. Après la défaite, j’ai senti que tout le monde râlait. J’ai montré des vidéos de grands sportifs qui expliquent qu’une défaite, ça peut arriver, mais qu’il faut aller de l’avant et ne pas remettre tout le travail en cause. On affrontait une bonne équipe et, à dix contre onze, c’est évidemment plus difficile. C’est dans ces moments-là qu’il faut montrer du caractère."



Rednic doit trouver la solution en attaque

Mircea Rednic est toutefois confronté à un souci majeur. Les trois attaquants de référence du noyau, Thomas Henry, Dennis Ayensa et Timothé Nkada, sont absents. La chance sera donc donnée à René Mitongo ou Bradley Nam James, sauf si un repositionnement, par exemple de Rafiki Saïd, venait à être tenté.

"Les joueurs savent qu’il n’y a pas de vrai attaquant dans le noyau cette semaine, seulement des jeunes sans expérience. Ceux qui seront alignés devront respecter leur rôle, être plus présents dans la moitié adverse et plus responsables avec le ballon."

"En début de match contre l’Union, on a commis beaucoup d’erreurs de passes et de choix, on a perdu trop de ballons et on leur a donné confiance. Offensivement, les joueurs qui viennent de la deuxième ligne devront faire la différence."

Je ne veux pas du spectacle, je veux les trois points"

Néanmoins, Rednic se veut confiant. Il sait que les rencontres à venir, face à des adversaires abordables sur le papier, pourraient permettre au Standard de confirmer son statut de prétendant au top 6.

"Je pense que les joueurs vont bien réagir à la maison. Je ne veux pas du spectacle, je veux les trois points. Les deux ou trois matchs qui arrivent, contre des adversaires qui sont de notre niveau pour le moment (Cercle, OHL, Malines) seront très importants et il faut gagner", a conclu le coach des Rouches.