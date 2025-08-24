La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

Premier match officiel, premier but : des débuts en grande pompe pour Kevin De Bruyne avec Naples. La presse italienne a salué la prestation du Diable Rouge, mais Antonio Conte reste mesuré.

Kevin De Bruyne a disputé son premier match officiel avec Naples ce samedi. Le Diable Rouge a pu apporter sa contribution d’entrée en inscrivant un coup franc lors de la victoire 0-2 à Sassuolo. Sa prestation, dans l'ensemble, a été plus qu'aboutie et saluée par la presse italienne.

Kevin De Bruyne "s'adapte" au plan de jeu du Napoli

Son entraîneur, Antonio Conte, était logiquement satisfait de la prestation de son nouveau milieu de terrain. "En tant qu’entraîneur, tu essaies de composer un effectif complet. Quand des joueurs arrivent d’autres clubs, avec d’autres objectifs, il est normal qu’ils aient besoin de temps pour s’adapter", a-t-il déclaré aux journalistes présents à Sassuolo.



"Nous sommes le champion en titre et, à Naples, beaucoup de pression pèse sur l’équipe", a poursuivi Conte. "Mais je pense que Kevin s’en sort bien pour le moment. Il était l'un des deux nouveaux titulaires par rapport à la saison dernière."

Avec Kevin, je suis comme un professeur qui cherche la bonne formule"

"Il s’adapte à ce qu’on lui demande et j’essaie de faire en sorte qu’il puisse exprimer au mieux ses qualités. Comme un professeur qui cherche la bonne formule."

Mais au-delà des qualités individuelles sur le terrain, il faut aussi une équipe soudée. C’est ce que Conte estime le plus important, et c'est ce qui représente le fil conducteur de sa carrière. "Nous y avons déjà travaillé et je pense que cela s’est vu."

"Nous continuerons à travailler dur, mais sans perdre de vue l’unité de notre équipe. Car le collectif est la véritable force qui nous a permis, la saison dernière, de réaliser quelque chose d’inattendu", a conclu l’entraîneur.