Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Peu de gens auraient imaginé qu'il jouerait un rôle aussi important cette saison. Marco Kana s'est imposé ces dernières semaines comme un titulaire indiscutable à Anderlecht. À 22 ans, il revient pourtant d'un parcours semé d'embûches.

Sauf surprise, Marco Kana devrait à nouveau figurer dans le onze de base de Besnik Hasi ce jeudi. Le défenseur central s’est complètement relancé cette saison et est désormais incontournable dans l’équipe bruxelloise.

Pourtant, les dernières années n’ont pas été faciles pour Marco Kana, qui avait fait ses débuts avec l’équipe première d’Anderlecht aux côtés de Vincent Kompany, il y a six ans. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le défenseur est revenu sur son parcours semé d’embûches.



"Je suis retombé plusieurs fois dans la même blessure. Rééduquer encore et encore était très lourd, surtout mentalement. À un certain moment, j’ai même craint pour ma carrière", raconte le joueur de 22 ans.

Prendre la parole avec l’arbitre

Dorénavant, lui qui est épargné par les blessures depuis plus d’un an, s’impose comme un élément clé de la défense anderlechtoise : "L’entraîneur attend même de moi que je parle avec l’arbitre quand c’est nécessaire. Pour Colin Coosemans, le capitaine officiel, ce n’est pas toujours évident. Le coach m’a confié cette mission."

En tant que pur produit du club, Marco Kana mesure aussi l’importance du match de ce jeudi contre l’AEK Athènes. "Je ne veux même pas penser à une éventuelle élimination. Nous avons montré que nous n’avons pas à avoir peur des Grecs. Nous serons prêts pour le match retour", conclut Marco Kana avec confiance.