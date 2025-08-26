Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Le Club de Bruges accuiellera les Rangers pour le match retour de barrage de Ligue des Champions. Nicky Hayen le sait, la qualification n'est pas loin.

Le Club de Bruges avait frappé un grand coup en s’imposant 1-3 sur la pelouse des Rangers lors du barrage aller de Ligue des champions. Un succès qui place la Venise du Nord dans une position idéale pour accéder à la compétition.

Les Brugeois n’ont pas laissé le temps au doute. Trois buts en première période, un réalisme implacable et une gestion tranquille après la pause. La mission était accomplie avant le retour aux vestiaires.



Attention quand même

En conférence de presse, Nicky Hayen n’a pas voulu crier victoire trop tôt. "Le club a sa place en Ligue des Champions. Nous avons mérité cette place ces dernières années grâce à nos performances. Nous avons un avantage de deux buts, mais vous avez aussi vu le match précédent à domicile contre le RB Salzbourg, où nous étions menés 0-2. Il faut rester concentrés."

Le coach brugeois insiste sur l’importance de l’attitude. "Il ne s’agit pas seulement de défendre notre avance. Il faut jouer avec concentration et intelligence et mettre nos qualités en avant. Notre objectif demain est de nous qualifier. Nous sommes toujours prêts à affronter n’importe quel plan tactique."

"Il faudra faire attention à ça"

"Demain, je m’attends à ce qu’ils n’aient rien à perdre. Comme en deuxième mi-temps contre nous, lorsqu’ils ont tout donné pour marquer. Il faudra faire attention à ça. Il faut jouer comme si le score était toujours de 0-0." a conclu le coach.