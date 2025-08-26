C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prêté à Malines la saison dernière, Aziz Ouattara quitte définitivement le Racing Genk. Il s'est engagé au Maccabi Netanya, pour un montant compris entre 200 000€ et 400 000€

En janvier 2022, le Racing Genk avait déboursé deux millions d'euros pour s’attacher les services d’Aziz Ouattara, milieu ivoirien qui s’était distingué par de solides prestations en Suède sous les couleurs de Hammarby.

Intégré à la rotation, il a rapidement effectué ses débuts avec les Limbourgeois, mais n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans le onze de base. En 48 rencontres, il n’a cumulé que 1 686 minutes de jeu, avec 18 titularisations et 30 apparitions en tant que remplaçant.

Aziz Ouattara quitte définitivement le Racing Genk

Prêté la saison dernière à Malines, il y a disputé davantage de minutes qu’en deux ans à Genk, avec 1 756 minutes de jeu en 28 rencontres. Malgré ce temps de jeu conséquent, il n’a pas choisi de poursuivre l’aventure derrière les casernes.

De retour à la Cegeka Arena mais jugé excédentaire par Thorsten Fink, Aziz Ouattara quitte définitivement le Racing Genk pour une destination inattendue : il s’est engagé avec le Maccabi Netanya, en Israël.

Genk a accepté ce transfert et ne récupère qu’une indemnité estimée entre 200 000 et 400 000 euros, selon Het Laatste Nieuws. Aziz Ouattara a signé un contrat de deux saisons dans le championnat israélien.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligat Ha'Al
Ligat Ha'Al Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Maccabi Netanya
Ouattara Aziz

Plus de news

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

15:00
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

14:00
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
3
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (R)
AEK Larnaca AEK Larnaca 27/08 Brann Brann
KuPS KuPS 28/08 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 28/08 Malmö Malmö
Samsunspor Samsunspor 28/08 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Ludogorets Ludogorets 28/08 ?kendija 79 ?kendija 79
PAOK PAOK 28/08 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28/08 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 28/08 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 28/08 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 28/08 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 28/08 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 28/08 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved