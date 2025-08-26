C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prêté à Malines la saison dernière, Aziz Ouattara quitte définitivement le Racing Genk. Il s'est engagé au Maccabi Netanya, pour un montant compris entre 200 000€ et 400 000€

En janvier 2022, le Racing Genk avait déboursé deux millions d'euros pour s’attacher les services d’Aziz Ouattara, milieu ivoirien qui s’était distingué par de solides prestations en Suède sous les couleurs de Hammarby.

Intégré à la rotation, il a rapidement effectué ses débuts avec les Limbourgeois, mais n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans le onze de base. En 48 rencontres, il n’a cumulé que 1 686 minutes de jeu, avec 18 titularisations et 30 apparitions en tant que remplaçant.

Prêté la saison dernière à Malines, il y a disputé davantage de minutes qu’en deux ans à Genk, avec 1 756 minutes de jeu en 28 rencontres. Malgré ce temps de jeu conséquent, il n’a pas choisi de poursuivre l’aventure derrière les casernes.

De retour à la Cegeka Arena mais jugé excédentaire par Thorsten Fink, Aziz Ouattara quitte définitivement le Racing Genk pour une destination inattendue : il s’est engagé avec le Maccabi Netanya, en Israël.

Genk a accepté ce transfert et ne récupère qu’une indemnité estimée entre 200 000 et 400 000 euros, selon Het Laatste Nieuws. Aziz Ouattara a signé un contrat de deux saisons dans le championnat israélien.