Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

Le KRC Genk semble avoir trouvé une solution dans le dossier concernant Aziz Ouattara. L'Ivoirien de 24 ans, qui ne fait plus partie des plans des Limbourgeois depuis un certain temps, est sur le point de partir.

Selon le HBvL, le Maccabi Netanya s’intéresse fortement au milieu défensif. Les négociations seraient avancées, même s’il reste encore quelques détails à régler avant que le transfert ne soit finalisé.

Ouattara était arrivé en janvier 2022 en provenance de Hammarby pour environ 2 millions d’euros, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Genk. Au total, il a disputé 48 matchs avec les Blauw-Wit, sans parvenir à devenir un titulaire indiscutable.

Plus avec le noyau A

La saison dernière, il avait été prêté au KV Malines, mais là non plus il n’a pas su laisser une empreinte durable. Depuis cet été, il ne s’entraîne d’ailleurs plus avec le noyau A, un signe clair que Genk devait trouver une solution.

Le milieu de terrain est encore sous contrat pour un an avec Genk, mais avec une valeur marchande estimée à environ 1 million d’euros, le club réalisera inévitablement une perte sur ce transfert.

Pour Ouattara lui-même, cette opportunité en Israël apparaît comme une chance de relancer sa carrière. Au Maccabi Netanya, il aura l’occasion de se remettre en lumière et de concrétiser enfin son potentiel.