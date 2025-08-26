Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le transfert de Joel Ordonez va encore faire parler. Au Club de Bruges, des doutes existent en effet concernant la capacité de l'OM à payer les 30 millions d'euros demandés.

Nicky Hayen a essayé de calmer les esprits dans le dossier Ordonez. La semaine dernière, il a discuté avec le jeune défenseur, ce qui a finalement permis à l'Equatorien de partir à Glasgow pour le match contre les Rangers. Mais cela n'était qu'un répit temporaire dans la relation tendue entre le joueur et le club.

Marseille peut-il vraiment payer ?

Pourtant, Marseille a tenté d'aller loin pour Joel Ordonez. Tout d'abord, une offre de 17,5 millions d'euros a été proposée, pouvant monter en deux tranches jusqu'à 32,5 millions d'euros. Ensuite, une nouvelle proposition a suivi avec un montant fixe de 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus.



Lire aussi… Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Cependant, le Club de Bruges résiste, en partie parce qu'il doute que le club français puisse respecter les structures et les échéances de paiement, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Au sein du Club, on souligne la pression financière à Marseille, qui est confronté à des limitations du Fair-Play Financier et a enregistré une perte de 39 millions d'euros lors du dernier exercice.

Ordonez met des bâtons dans les roues du Club

Lorsque Ordonez a appris ce week-end que le Club ne voulait plus le laisser partir, les tensions sont remontées. Ordonez a exprimé son mécontentement à Hayen et a décidé de ne plus s'entraîner. Le staff brugeois le considère comme un maillon essentiel en défense et n'a pas l'intention d'approuver son départ, malgré la pression du joueur et de Marseille.

Hier, le défenseur est réapparu au camp de base à Westkapelle, mais il ne comprend pas pourquoi la situation reste inchangée. Au Club, le calme règne : on croit que le conflit pourra être résolu par de nouvelles négociations dans les prochains jours. Cependant, il semble peu probable qu'Ordonez joue demain lors du match retour contre les Rangers.

Pour le moment, les menaces de sanctions financières ne l'atteignent pas. Le Club peut le sanctionner financièrement pour avoir manqué des entraînements, mais Ordonez semble déterminé et ne se laisse pas impressionner. Il veut à tout prix rejoindre Marseille et ne voit plus d'avenir en Blauw & Zwart.