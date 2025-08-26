Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le transfert de Joel Ordonez va encore faire parler. Au Club de Bruges, des doutes existent en effet concernant la capacité de l'OM à payer les 30 millions d'euros demandés.

Nicky Hayen a essayé de calmer les esprits dans le dossier Ordonez. La semaine dernière, il a discuté avec le jeune défenseur, ce qui a finalement permis à l'Equatorien de partir à Glasgow pour le match contre les Rangers. Mais cela n'était qu'un répit temporaire dans la relation tendue entre le joueur et le club.

Marseille peut-il vraiment payer ?

Pourtant, Marseille a tenté d'aller loin pour Joel Ordonez. Tout d'abord, une offre de 17,5 millions d'euros a été proposée, pouvant monter en deux tranches jusqu'à 32,5 millions d'euros. Ensuite, une nouvelle proposition a suivi avec un montant fixe de 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus.

Lire aussi… Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Cependant, le Club de Bruges résiste, en partie parce qu'il doute que le club français puisse respecter les structures et les échéances de paiement, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Au sein du Club, on souligne la pression financière à Marseille, qui est confronté à des limitations du Fair-Play Financier et a enregistré une perte de 39 millions d'euros lors du dernier exercice.

Ordonez met des bâtons dans les roues du Club

Lorsque Ordonez a appris ce week-end que le Club ne voulait plus le laisser partir, les tensions sont remontées. Ordonez a exprimé son mécontentement à Hayen et a décidé de ne plus s'entraîner. Le staff brugeois le considère comme un maillon essentiel en défense et n'a pas l'intention d'approuver son départ, malgré la pression du joueur et de Marseille.

Hier, le défenseur est réapparu au camp de base à Westkapelle, mais il ne comprend pas pourquoi la situation reste inchangée. Au Club, le calme règne : on croit que le conflit pourra être résolu par de nouvelles négociations dans les prochains jours. Cependant, il semble peu probable qu'Ordonez joue demain lors du match retour contre les Rangers.

Pour le moment, les menaces de sanctions financières ne l'atteignent pas. Le Club peut le sanctionner financièrement pour avoir manqué des entraînements, mais Ordonez semble déterminé et ne se laisse pas impressionner. Il veut à tout prix rejoindre Marseille et ne voit plus d'avenir en Blauw & Zwart. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Rangers FC en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (27/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Rangers FC
Joel Ordonez

Plus de news

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

15:00
C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

15:00
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

14:00
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

25/08
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
3
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Play-offs (R)
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Pafos FC Pafos FC 21:00 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FK Qarabag FK Qarabag 27/08 Ferencváros Ferencváros
FC Bruges FC Bruges 27/08 Rangers FC Rangers FC
FC Copenhague FC Copenhague 27/08 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 27/08 Fenerbahce Fenerbahce
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved