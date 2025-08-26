Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais
Photo: © photonews
Jorthy Mokio n'a pas débuté la saison d'Eredivisie dans la peau d'un titulaire à l'Ajax Amsterdam, et a même dû jouer avec les Espoirs ce week-end. Pourtant, de grands noms du football néerlandais veulent le voir titularisé avec les A.

Jorthy Mokio (17 ans) est considéré comme l'un des plus grands talents de l'Ajax Amsterdam. La saison passée, après s'être rapidement imposé en D2 avec les Espoirs, Mokio avait disputé 17 matchs avec l'équipe A de l'Ajax.

Mais cette saison, le jeune Diable Rouge n'est plus un titulaire : il a dû se contenter d'une mi-temps dans le onze, et de deux montées au jeu. Qui plus est, l'Ajax Amsterdam se chercherait un n°6, ce que ne comprennent pas certains observateurs.

Et non des moindres, puisque c'est notamment Khalid Boularouz qui a souligné, dans Ziggo Sport : "Ils cherchent un profil de ce genre, mais s'ils n'en trouvent pas, pourquoi ne pas opter pour Mokio ? C'est le moment de laisser un tel talent mûrir".

Marco Van Basten, légende du football néerlandais, ajoute : "Je me disais qu'ils tenaient en lui un très bon milieu de terrain, très jeune. Je ne sais pas comment ils le gèrent, il me semble qu'il a du talent. Pas assez à leurs yeux, semble-t-il".

Ce à quoi Ruud Gullit, autre grand nom, réagit : "Ou alors, ils n'ont pas le cran de l'aligner. Ils se disent qu'il faut être performant et n'osent pas aligner un joueur aussi jeune", regrette l'ancienne icône de Milan et de Chelsea. 

