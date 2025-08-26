Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Il ne pourrait pas être plus clair. Vincent Janssen a parlé franchement de son avenir : il va simplement honorer son contrat avec l'Antwerp, qui se termine en fin de saison.

Depuis l’ouverture du mercato, l’avenir de Vincent Janssen à l’Antwerp suscite de nombreuses interrogations. L’attaquant néerlandais, joueur très important du noyau anversois, n’a pourtant aucune intention de quitter le club. Mais la direction pourrait être tentée de libérer un salaire conséquent et de récupérer une indemnité de transfert, au vu des besoins financiers. Jusqu’ici, aucun départ ne semblait imminent, mais un rebondissement a récemment relancé les spéculations.

Le PSV Eindhoven, confronté à la grave blessure au genou de son attaquant Alassane Pléa, s’est mis en quête d’un remplaçant. Selon Omroep Brabant, Janssen figurerait parmi les cinq options étudiées par le club, qui pourrait être tenté de rapatrier l’international néerlandais. Une hypothèse qui a rapidement été relayée par plusieurs médias et qui a enflammé les discussions autour de son avenir.

Vincent Janssen ne devrait pas quitter l'Antwerp

Certains sites spécialisés, comme Transferfeed, ont même évoqué un intérêt d’Anderlecht. Mais Janssen a déjà fermé la porte à un transfert vers un autre club belge. Interrogé sur ces rumeurs après la victoire contre Malines, l’attaquant a affiché un visage sans équivoque, traduisant clairement sa volonté de rester à l’Antwerp. Sa réponse, concise et directe – « Oui, bien sûr » – laisse entendre qu’il entend bien disputer une nouvelle saison au Bosuil.

« Il ne se passera plus rien », a-t-il tranché, balayant définitivement toute idée de départ. Si le mercato reste encore long et que le football réserve souvent des surprises, Janssen semble convaincu que son avenir immédiat s’écrit en Belgique. Son attachement au club et sa position ferme coupent court aux rumeurs insistantes venues des Pays-Bas.

En revanche, l’agitation concerne davantage Senne Lammens, dont l’avenir pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Janssen n’a pas hésité à saluer son coéquipier, louant son calme et sa sérénité face aux sollicitations. Manchester United apparaît désormais comme une piste sérieuse pour le jeune gardien, tandis que des dossiers comme celui de Michel-Ange Balikwisha pourraient eux aussi s’animer d’ici la fin du marché des transferts.