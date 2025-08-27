Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Photo: © photonews

Le Racing Genk est enfin sur le point de vendre Tolu Arokodare. Si Hyeon-Gyu Oh doit lui succéder en pointe, le club limbourgeois pourrait aussi recruter un attaquant de Hammarby.

Tolu Arokodare est enfin sur le point de quitter définitivement le Racing Genk. Le grand attaquant nigérian, meilleur buteur du championnat la saison dernière, est en passe de rejoindre Wolverhampton.

L'équipe limbourgeoise dispose déjà d'un remplaçant avec Hyeon-Gyu Oh. L'attaquant sud-coréen doit remplacer Arokodare et est titulaire à chaque match depuis le début de la saison. Mais derrière, les options sont plus limitées pour Thorsten Fink.

Un attaquant suédois pour remplacer Tolu Arokodare à Genk ?

C'est pourquoi le Racing Genk pourrait recruter un autre avant-centre avant la fin du mercato. Il pourrait s'agir de Jusef Erabi, un buteur suédois de 22 ans, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Hammarby, il était sur le banc lors du match aller et a joué l'intégralité du retour contre le Sporting Charleroi en préliminaires de la Conference League. Il a inscrit 29 buts et délivré 4 passes décisives en 99 apparitions avec son club.

Estimé à six millions d'euros sur Transfermarkt, le natif de Stockholm et ancien international espoir pourrait venir concurrencer Hyeon-Gyu Oh sur le front offensif de Genk. Il s'agirait d'un pari ambitieux pour les Limbourgeois.

